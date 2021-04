Esteban (PNV) no ve "alternativa" a un Gobierno de Sánchez pero le insta a "que espabile, porque tiene deberes"

Confía en que se prorrogue el estado de alarma y dice que otro escenario sería "quedar al albur de lo que decidan los tribunales"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que actualmente "no hay alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero le pide "que espabile porque tiene deberes". "Lo venimos diciendo desde la investidura, y creo que hemos sido los socios más coherentes, incluso más que el de la coalición", añade.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Esteban advierte, en este sentido, que además del calendario de competencias del Estatuto está "el Ingreso Mínimo Vital, cuya transferencia debía estar hecha en octubre de 2020".

Con respecto a la pandemia y la prórroga del estado de alarma, Esteban reconoce que, a dos semanas vista, los parámetros no auguran "un cambio radical" de la situación sanitaria, así que se necesitan "los instrumentos jurídicos para tomar las medidas oportunas sobre la movilidad o el toque de queda".

"Y tal y como está la legislación eso solo lo permite el estado de alarma. Cualquier otro escenario sería quedar al albur de lo que puedan decidir los tribunales, y la situación exige eficacia", advierte.

De este modo, espera que el presidente del Gobierno haga una "profunda reflexión con los datos en la mano antes del 9 de mayo" y ve necesario un periodo para "adecuar la legislación ordinaria y permitir que las comunidades tengan herramientas a la hora de tomar decisiones".

Por otro lado, defiende que la llegada de los fondos europeos es importante porque dará estabilidad, aunque reconoce que no sabe "si se agotará la legislatura aun teniéndolos". "Si se reactiva la economía y la ciudadanía tiene la sensación de que la pandemia ha quedado atrás puede dar pie a ciertas decisiones", añade.

En relación a las competencias, Esteban dice que lo que quiere es que "cumplan todos sus compromisos, y Pedro Sánchez sabe que tenemos una larga lista". "Además del calendario de competencias del Estatuto está, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, cuya transferencia debía estar hecha en octubre de 2020. Los partidos del Gobierno vasco están alineados y han remitido toda la documentación que se ha requerido... Al ministro Iceta le veo voluntad, pero Escrivá sigue sin mover un lápiz", lamenta.

En este contexto, reconoce que no hay "alternativa" a un Gobierno de Sánchez, pero le insta a "que espabile porque tiene deberes". "Lo venimos diciendo desde la investidura, y creo que hemos sido los socios más coherentes, incluso más que el de la coalición. Para dar certidumbre a la sociedad esto no puede parecer una aventura. Sabíamos que iba a haber cosas que no nos iban a gustar y que tocaría tragarse, pero el PSOE, con nosotros, no puede tener muchas quejas", incide.

PP

Por otro lado, y cuestionado por el Partido Popular, el dirigente jeltzale valora que Pablo Casado hizo un discurso "muy bueno el día de la moción de censura que presentó Abascal, pero tiene que definirse".

"El tema de Vox preocupa mucho y ahora viene Ayuso y dice que en algunos temas no es extrema derecha. No quedan claras las líneas rojas ni el mensaje que tendrán tras el 4-M. Y Casado procede del mismo sitio que Ayuso...", expresa.

De este modo, afirma que le PNV tiene abiertos "los canales" con todo el mundo porque es su obligación, pero remarca que la formación jeltzale "tiene un acuerdo con el Gobierno".