Esteban dice que PNV tiene "preferencia" por el PSOE, pero no descarta "otra alternativa" en la que no esté Vox

Asegura que el PNV "ha gestionado más" en esta legislatura en Madrid y que EH Bildu "ha hecho más marketing"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que habrá que ver "cómo quedan los números" tras las elecciones generales, y aunque ha asegurado que el PSOE tiene "preferencia" para su formación y "lo más lógico" sería que lo apoyara, no ha descartado "otra alternativa" en la que no esté Vox (es decir, del PP) si no hay ningún modo de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda repetir en el cargo.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, cuando Sánchez anunció el adelanto de los comicios, ya dijo que "no tenía mucho sentido" porque coincide con la conformación de las instituciones tras las elecciones municipales y forales, y el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, y que, aunque considere que "no es el momento más adecuado, seguiremos adelante".

El portavoz jeltzale ha asegurado que las elecciones del 23 de julio serán "totalmente distintas" a las recientemente celebradas, en las que ha reconocido "la bajada" que ha sufrido su partido, aunque ha destacado que "nuestros datos son mejores que los de 2011, cuando se dijo que llegaba el cambio".

"Es cierto que hemos tenido una bajada, porque hemos cometido algunos errores en la gestión, salíamos de la covid y nadie sabía cómo iba a responder la sociedad. Ahora llegan otras elecciones y yo estoy esperanzado, porque creo que el clima va a ser distinto", ha señalado.

Además, ha recordado que en las próximas elecciones "no se elige al presidente", sino a los representantes en el Congreso, y "después veremos cómo quedan los números" para elegir al nuevo presidente del Gobierno.

"Nosotros tenemos claro que, si entra Vox en una ecuación, no vamos a estar. Hablaremos con todos y, por supuesto, primero con el PSOE, porque tiene preferencia, aunque habrá que ver qué mayoría tiene. Exploraremos si tiene opciones, y si no las tiene, porque no puede de ninguna manera, puede haber otra alternativa, aunque, si es con Vox, adios", ha asegurado.

En todo caso, el dirigente jeltzale ha señalado que "las condiciones y los planteamientos" del PNV a Pedro Sánchez en caso de que requiera de sus votos para ser elegido presidente, "serán diferentes" comparados con los de la actual legislatura, "porque de la experiencia también se aprende y le pediremos que cambie algunas cosas".

Aitor Esteban ha indicado que, durante esta legislatura, Sánchez ha hecho en cada momento "lo que le convenía, a pesar de no cumplir compromisos", aunque se ha mostrado contento con que el Gobierno español haya cumplido "el 80% de lo pactado en sus compromisos presupuestarios". "Por contra, en el acuerdo de investidura, en el reconocimiento de la nacionalidad y en las competencias no ha mostrado voluntad", ha lamentado.

EH BILDU

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que, a pesar de la subida experimentada por EH Bildu en las elecciones municipales y forales, "está por ver" si va a obtener más representación, y ha destacado que "nosotros hemos gestionado más y ellos han hecho más marketing".

El dirigente del PNV ha indicado que "algunas cosas que ha venido" EH Bildu "luego no se han materializado o eran cosas que aquí no tenían influencia. Además, ha lamentado que la formación soberanista "haya ayudado a que los españoles utilicen el tema vasco para zurrarse entre ellos".

"Veremos qué pasa en las próximas elecciones. Yo ya sé qué hemos hecho nosotros y se lo diremos a la gente. Nos hemos dedicado a gestionar, a veces en silencio, para que saliera bien, y lo de ellos ha sido más marketing", ha insistido.