Esteban dice que la negociación PNV-PSOE van bien y cree que Sánchez debe intentar pronto la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reconocido que las conversaciones con el PSOE de cara a apoyar la investidura de Pedro Sánchez "van bien" y ha habido "intercambio de papeles", aunque "no hay nada cerrado". En este sentido, ha considerado que cada día que pasa puede ser "más complicado" superar la investidura por lo que de intentarlo "habría que hacerlo pronto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Esteban ha sido cuestionado por las negociaciones en el Estado de cara a la conformación de un Gobierno y la posición que asumirá el PNV.

En este sentido, ha reconocido que el PNV está "hablando y se ha intercambiado papeles" con el PSOE, de tal forma que las cosas "van bien", aunque "no hay nada cerrado". Según ha subrayado, el PNV es "muy consciente del momento y las dificultades de armar una mayoría muy compleja y variada" en la que cada uno tiene "sus prioridades".

"Hay que ir a las cosas más sustanciales y primordiales a la hora de saber hacia dónde debe caminar el gobierno pero sin definirlas mucho porque si las definimos mucho ni Unidas Podemos ni PSOE podrían hacer una coalición. El acuerdo que tienen lo podría firmar cualquiera por ser algo genérico", ha sostenido.

En este contexto, ha advertido de las "urgencias" que se deben encarar ya por lo que "cada día que pasa puede ser más complicado pasar la investidura". A su juicio, de intentarlo "habría que intentarlo pronto" ya que se trata de "partidos muy variados" y "hay que saber leer los momentos". "Hace falta un gobierno y espero que el PSOE sepa que ese gobierno debe servir para algunas cosas", ha confiado.

Cuestionado por la dirección del voto que tendría finalmente el PNV, Esteban ha incidido en que si la formación jeltzale se abstiene, Pedro Sánchez "no sale".

"ERC no creo que pueda ir más allá de la abstención en la situación en que está Cataluña... Uno tiene sus recelos pero si nadie se moja no hay Gobierno. Si llegamos a un acuerdo tendrá que ser para el sí", ha indicado, para añadir que el PNV en el pasado se ha "mojado muchas veces para temas que eran trascendentales, no solo para Euskadi".

De este modo, ha defendido que "todos, empezando por PSOE y Unidas Podemos", tienen que ser "responsables" mientras que en lo que respecta a las formaciones catalanas ha considerado que puede haber "bastante estética" en algunos de los movimientos que llevan a cabo, "por lo visto los últimos años".

"Es un momento importante de tomar decisiones y cada decisión que tomas tiene sus consecuencias... PSOE y Unidas Podemos deben tener claro hacia dónde debe avanzar el gobierno y los demás debemos saber cuál es el momento que se vive, qué es lo urgente y qué lo accesorio y creo que la Ejecutiva de ERC lo tiene claro, pero no lo sé", ha defendido.

Respecto al anuncio de que Meritxel Batet y Pilar Llop vayan a ser las presidentas del Congreso y Senado, Esteban ha reconocido que mantiene muy buena relación personal con Batet por lo que "puede ser una buena presidenta", mientras que no conoce a Llop.

VOX

Cuestionado por la propuesta jeltzale de establecer un "cordón sanitario" sobre Vox, Esteban ha sostenido que da sensación de que no se va a poder llevar a cabo en el Congreso, ya que "en Euskadi vivimos esto de manera muy diferente a cómo se vive en el Estado".

"La mayoría de partidos españoles o pretenden normalizar a Vox, algunos de ellos, o a otros no les importa ni tienen interés. Si alguien ha estado en conversaciones de ver cuáles eran las posibilidades hemos sido nosotros pero no hemos visto esta sensibilidad ni en los partidos catalanes, que ni se lo han planteado, e intuyo que al PSOE una derecha dividida en dos... juegan con fuego pero no es una cosa en la que se van mojar al extremo", ha incidido, para añadir que "la clave" es el PP "por ser ellos quienes pueden decir a los votantes que Vox no es un partido democrático".

Para Esteban, la formación liderada por Santiago Abascal representa un partido "intolerante que va a socavar las bases del sistema democrático", pero "algunos juegan con fuego y otros no le dan importancia al tema".

RAJOY

Por último, y sobre el libro de memorias del también expresidente Mariano Rajoy --en el que el exdirigente popular reconoce que tenía previsto aplicar el 155 en Cataluña aunque el expresident Carles Puigdemont convocara elecciones-- Esteban ha advertido de que "normalmente lo que recordamos de la historia suele ser la versión más dulce" y "tendemos a justificar determinadas cosas.

De este modo, ha recordado que Rajoy utilizó "básicamente el artículo 155" en Cataluña para "convocar elecciones". "De mi experiencia diría que él quería acabar con el 155 cuanto antes y dejar el control de la Generalitat. Quería soltarlo cuanto antes por lo que eso de que lo iba a aplicar después no lo veo... me suena más a versión actualizada", ha finalizado.