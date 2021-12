Esteban cree que el acuerdo PSOE-PNV es "el mejor que puede haber" ahora, aunque las prioridades "a veces no coinciden"

No pone fecha a la puesta en marcha del TAV en Euskadi y dice que la encomienda de gestión asegura que "las obras van a hacerse más rápido"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que el acuerdo de investidura que su partido mantiene con el PSOE es "el mejor que puede haber" en estos momentos, teniendo en cuenta "cómo ha funcionado hasta ahora" y "la situación en general", aunque ha lamentado que las prioridades "a veces no coinciden".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "se han cumplido muchas cosas" del acuerdo de investidura y que "faltan algunas otras", por lo que, en su opinión, el acuerdo "está bien", aunque "a veces no tanto".

El dirigente jeltzale ha insistido en que "en muchas ocasiones no coincidimos en las prioridades", y ha puesto como ejemplo el cronograma pactado por los gobiernos central y vasco para materializar las competencias del Estatuto de Gernika pendientes de transferir a Euskadi que, según ha dicho, "a veces pienso que no entra entre sus prioridades", por lo que ha asegurado que "trataremos de que el próximo año sea de otra manera".

"Nos llevamos bien. En ocasiones da la sensación de que no coinciden las prioridades, pero visto en general y teniendo en cuenta cómo ha funcionado hasta ahora y la situación en general, el acuerdo entre PSOE y PNV es el mejor que puede haber", ha reiterado.

En todo caso, el portavoz del PNV en el Congreso ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que gobierne y saque las cosas adelante", ya que, según ha dicho, "llegan los fondos europeos, las inversiones deben ser las adecuadas y hay que transformar la economía y sus fundamentos".

"Si eso se hace bien, luego vas a tener menos preocupaciones de cara a unas elecciones. Pero si solo te preocupas de la imagen y de quién va mejor en las encuestas, va a ser un mal negocio", ha asegurado.

TAV

Por otro lado, Aitor Esteban ha considerado que "no merece la pena" hablar de fechas para la puesta en marcha en Euskadi del Tren de Alta Velocidad (TAV), y ha destacado que el acuerdo con el Gobierno central para que haya una encomienda de gestión a las instituciones vascas para que el TAV entre soterrado tanto en Vitoria como en Bilbao, ya que así se ha asegurado que "las obras van a realizarse más rápido".

El dirigente del PNV ha destacado que lograr dicha encomienda de gestión era "muy importante" para su formación, "porque nos da seguridad de que las cosas se van a hacer más rápido".

"Eso supone que, al quedar en nuestras manos, nuestras instituciones van a hacer todo el esfuerzo, porque es por nuestros intereses, y aseguramos que las obras van a realizarse más rápido", ha insistido.

En cuanto a la posible fecha en la que el TAV pueda estar en marcha en Euskadi, Esteban ha considerado que "no merece la pena" hablar de fechas. "Ahora lo que debemos es hacer es terminarlo cuanto antes", ha añadido.

Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que el traspaso de la gestion del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi ha quedado "bastante bien definido" y que, formalmente, la transferencia "se debe realizar en enero", por lo que "con el nuevo año la gestión se realizará de una nueva manera".

ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, Esteban ha afirmado que en Madrid "no se quiere hablar" de la posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma ante los incrementos de contagios de la covid-19, aunque ha considerado que "no cree que "se vaya a decretar".

"Puede suceder, pero no lo creo. Estamos en otra ola pero, afortunadamente, el nivel de vacunación no tiene nada que ver con el de las olas anteriores. Aunque los números sean altos, las consecuencias están más controladas, por lo que no creo que se vaya a decretar un estado de alarma", ha reiterado.

Asimismo, el dirigente del PNV ha indicado que no sabe "lo que quieren decir" los partidos que defienden una ley antipandemia a nivel estatal ni "cual sería su contenido". Así, ha admitido que el estado de alarma "no está pensado para una pandemia extendida en todo el Estado", pero que se decretó "por no tomar otra decisión más grave".

"Es cierto que el estado de alarma no está pensado para esta situación, y se pueden hacer modificaciones concretas o pequeños cambios en las leyes sanitarias, pero de ahí a sacar una ley antipandemias, me parece que es ir demasiado lejos", ha asegurado.