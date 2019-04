Esteban asegura que "hay poco que hacer" por parte del PNV si el PSOE plantea un pacto con Ciudadanos

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PNV a la Cámara Baja por Bizkaia, Aitor Esteban, ha asegurado que "hay poco que hacer" por parte de su partido, si el PSOE plantea un pacto con Ciudadanos para gobernar la próxima legislatura.

En una entrevista concedida RNE, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "hay que ver cómo plantea la legislatura quien sea el candidato" a la Presidencia, y considera que con algunos "va a haber muy poquito" o "nada" de qué hablar porque proponen todo en base a "recentralización, incumplimiento de leyes orgánicas o retrocesos en derechos sociales".

"Ahí hay muy poco margen. Otros han dicho también que con nosotros no quieren saber nada. Tampoco sabemos si el PSOE se va a dirigir a nosotros, puede que se dirija a Ciudadanos e intente hacer una mayoría. Y, desde luego, ahí yo no auguro que nosotros podamos entrar", ha apuntado. Asimismo, ha recordado que la formación de Albert Rivera "ya anuncia su actitud" contraria al Concierto Económico y al Cupo vascos. "Ahí me parece que hay poco que hacer", ha añadido.

