Estaturas efímeras en las calles de Madrid recordarán en 2019 a Pérez Galdós por el aniversario de su muerte

Estatuas efímeras en las calles de Madrid recordarán a Benito Pérez Galdós en 2019 por el aniversario de su muerte, ha avanzado este lunes la alcaldesa de Madrid y titular de Cultura y Deporte, Manuela Carmena, en la comparecencia a petición propia en la comisión del ramo. Sería seguir el modelo de las Meninas que estuvieron por Madrid en los últimos meses.

Con estas estatuas la ciudadanía podrá descubrir o recordar a personajes nacidos de la imaginación del escritor que describieron el Madrid del siglo XIX, como Fortunata y Jacinta. Serán parte de la programación que el Ayuntamiento prepara de cara al aniversario del autor que se celebrará a lo largo de 2019 y 2020.

Para ello se creará una comisión interadministrativa en torno a esta fecha, al tiempo que se desarrollará un programa en la red de bibliotecas municipales en torno al autor de los 'Episodios Nacionales'. Carmena ha avanzado un concurso de novela gráfica sobre la figura y la obra de Perez Galos buscando introducir su figura en las nuevas generaciones y en formatos innovadores como puede ser el cómic.

LA HEMEROTECA MUNICIPAL SE HACE CENTENARIA

La Hemeroteca Municipal celebra también sus cien años. En diciembre reivindicará ese papel en toda Europa con una muestra que recorrerá sus años de vida. Lo hará desde el 18 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2019 con una amplísima muestra que fusionará las piezas singulares con la alta tecnología para mostrar los miles de documentos con los que cuenta esta institución madrileña.

Contará además con otras actividades como un concierto conmemorativo a cargo del Cuarteto Nerva, que tendrá lugar en Conde Duque,*se creará un periódico ilustrado y se instalará un mural de cerámica realizado por la Escuela de Cerámica municipal. A eso se suma un ciclo de cines sobre la prensa y el periodismo en los últimos 100 años.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

En 2018 se ha celebrado la figura del exalcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y para cerrar los actos y el año, el Museo de Arte Contemporáneo abre las puertas a la exposición 'Pongamos que hablo de Madrid'.*La exposición plantea una revisión del arte madrileño a partir de las colecciones del Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid.Se presentan pinturas, fotografías, dibujos y obra gráfica de artistas de reconocido prestigio, artículadas en seis secciones: El mapa y el territorio; La estética de los Esquizos; Los años de la Movida; Instantáneas Metropolitanas; La ciudad hiperreal; y Visiones singulares (inauguración en diciembre de 2018).

MORETO

La dramaturgia del barroco tendrá también su lugar en Madrid en 2019 con el aniversario de Agustín Moreto, escritor de teatro durante el Barroco, en el Siglo de Oro, y perteneciente a la escuela de Calderón.*Con motivo de la celebración del IV Centenario del nacimiento del madrileño Agustín Moreto (1618-1669), la Biblioteca Histórica Municipal está organizando una exposición con el título "Escribir entre amigos'. La exposición tendrá su sede en la Imprenta Municipal-Artes del Libro desde el 4 de diciembre de 2018 al 21 de abril.

PLAZA MAYOR

Este 2018 cerrará las actividades en torno al cuarto centenario de la Plaza Mayor. Finalizará como la celebración de la Feria del libro de Otoño, entre otras actividades.

En este punto, la portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar, cree que esta celebración "no ha tenido la repercusión prevista porque algo se ha hecho mal o no se ha hecho". Ella no es partidaria de llevar a la Plaza Mayor coníferas y macetas, como tampoco lo son una serie de catedráticos, que han puesto en duda la alteración de la fisonomía de la plaza, postura que ha transmitido a la alcaldesa con un informe que le ha facilitado.

Espinar ha pedido a Carmena que abra a la participación ciudadana el cambio de la plaza. "Ustedes deciden en qué temas caben la participación ciudadana y en los que no porque están en el gobierno", ha lanzado con ironía.

Su homóloga en Cs, Sofía Miranda,ha lamentado que no se ha organizado homenaje alguno por los 75 años de la reconstrucción de Ciudad Universitaria o el aniversario de la puesta en marcha de la línea de Metro Sol-Cuatro Caminos. La regidora ha avanzado que lo llevarán al Consorcio como propuesta el año que viene.

Cs propone de cara al aniversario del Palacio de Cibeles un recuerdo por el trabajo de su arquitecto, propuesta que ha acogido la alcaldesa con un videomapping con lo que había antes, un parque de atracciones.

La concejala del PP Isabel Martínez Cubells ha pedido que el año que viene se homenajee a Agustín Díaz Sahagún por el trigésimo aniversario de su fallecimiento, como se ha hecho con Tierno Galván. Carmena ha aceptado una sugerencia del PP; la creación de una comisión de centenarios.