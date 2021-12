"Se están cumpliendo las amenazas", afirma Ripa tras la carta de cargos de Podemos pidiendo que deje el partido

El actual secretario general de Podemos Asturies y candidato a la reelección, Daniel Ripa, ha afirmado este jueves que lo que ha sucedido en estas semanas "es que están cumpliendo la amenazada de que si te presentas vamos a sacar cosas en prensa y van aparecer denuncias".

Así lo ha indicado a preguntas de los medios tras la publicación de un comunicado donde cargos y militantes de Podemos Asturies le reclaman que sea "honesto" y abandone el partido tras la "gravedad" del presunto uso "clientelar" de las donaciones del 'Proyectu Asturies', con sospechas de reparto de fondos a miembros de su partido.

"Es normal que los cargos de la candidatura de Sofía Castañón, que se presenta apoyada por la dirección estatal de Madrid que ha intervenido la autonomía de Asturias para favorecerla, me pidan que me vayan", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que este miércoles la dirección estatal de Madrid "admitió que era verdad que me habían presionado para que lo dejase y facilitase el camino a Sofía Castañón", para añadir que también admitieron "extraoficialmente a los periodistas que es verdad que se pusieron denuncias encima de la mesa para amenazar".

"Lo que ha sucedido estas semanas es que están cumpliendo la amenaza de que si tu te presentas vamos a sacar cosas en prensa y van aparecer denunciad. Aparece una denuncia resuelta en dos horas por un órgano que no tiene competencia para ello, que se usa como excusa para vaciar 200.000 euros de las cuentas de Podemos Asturies para poner una gestora encubierta y llevar un dossier a prensa antes de que se notifique a los denunciados", ha afirmado.

"Se beneficia a Sofía Castañón porque estaba perdiendo", ha indicado, para destacar que "afortunadamente" quien decide es la gente de Asturias, "pero no con artimañas, denuncias faltas y con la ayuda de Madrid porque no se tienen apoyos en Asturias, así no se puede intentar ganar".