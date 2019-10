¿Qué supone el estado de excepción que reclama Vox para Cataluña?

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llevado al Congreso de los Diputados su petición para que se aplique el estado de excepción en Cataluña dada la "grave alteración del orden público y constitucional" que se ha originado tras la publicación de la sentencia del "procés".

Abascal ha pedido en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso que se convoque de manera urgente a la Diputación Permanente para que inste al Gobierno a iniciar de inmediato los trámites necesarios para declarar el estado de excepción previsto en el artículo 116 de la Constitución.

El art.116 de la Constitución que establece el estado de alarma, excepción o sitio

La situación que plantea en su escrito a la Mesa del Congreso, el presidente de Vox, Santiago Abascal está recogida en el

Título V que detalla "las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" y en el que se determina que sea una ley orgánica la que regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

Así el artículo 116 de la Carta Magna señala que "el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos".

El mismo artículo, el 116, también regula el proceder a la hora de declarar el estado de sitio y el estado de alarma. De declararse alguna de estas situaciones excepcionales, "no podrá procederse a la disolución del Congreso (...), quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente".

Si se aplicara el estado de excepción se podrá suspender y privar a los ciudadanos de determinados derechos como señala el artículo 55.1 de la Constitución

La medida por tantoafectaría a los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, que podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Afectaría, por tanto, al derecho a la libertad aunque no al artículo 17.4 por lo que cualquier persona detenida ilegalmente podrá iniciar un procedimiento de habeas corpus.

¿Se ha aplicado el estado de excepción en democracia?

Si el Consejo de Ministros declarara el estado de excepción sería la primera vez que se aplicara en nuestra democracia reciente, tras la muerte de Francisco Franco. Ni siquiera durante el intento de golpe de estado del 23-F se aplicó la medida.

Aquella noche,mientras parte del Ejecutivo estaba retenido en el Congreso de los Diputados, y se formaba un Gobierno provisional con los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, el jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos I tomaba llamaba al orden a las Fuerzas Armadas y dirigiendose a la Nación con uniforme de Capitán General de todos los Ejércitos afirmaba que "ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente".

El estado de excepción no se ha aplicado, pero sí se declaró el estado de alarma (también recogido en el artículo 116 de la Constitución), tras el plante masivo de los controladores en diciembre de 2010. Ante aquella situación, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero tomó la determinación de poner en marcha el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.