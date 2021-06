¿Está obligado el PP a abrir expediente a la 'militante Cospedal' tras ser imputada?

El juez que investiga el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha citado este miércoles como imputados a la exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.

¿Qué pasa ahora con la militante Cospedal? Según los estatutos del PP, el partido de Pablo Casado tiene que abrir un expediente informativo cuando uno de sus militantes es imputado como en este caso su ex secretaria general, María Dolores de Cospedal. El PP ya abrió expediente informativo al ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando fue imputado en el mismo caso, el caso Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Ese es el primer paso. Expediente informativo. Pero si continuamos leyendo los estatutos del Partido Popular ese expediente informativo se convierte en expediente disciplinario en el momento en que el juez decreta la apertura de juicio oral.



¿Qué implica el expediente disciplinario? En principio, la suspensión de militancia y, en el caso de cargos electos, el abandono del puesto.



El artículo 18 de los estatutos del PP en el punto 8 dice que:

"En los casos en los que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos a los que los presentes Estatutos sujetan a los afiliados al Partido Popular, el expediente disciplinario se ajustará a las reglas anteriores con las siguientes particularidades:

a) Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado, por un caso de los referidos en este punto, se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial.