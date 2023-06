El PP está abierto a los descontentos de PSOE y Vox tras incluir a ex de Cs en las listas

El PP aplaude el "talento" de los excargos de Ciudadanos Nacho Martín y Pere Lluís Huget tras incorporarse como cabezas de lista por el PP en Barcelona y Tarragona, respectivamente, al Congreso de los Diputados y se ha mostrado abierto a acoger en sus filas a políticos descontentos tanto con el PSOE como con Vox.

"Todo el mundo es bienvenido", ha dicho el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en la rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido y del Comité Electoral que hoy ha ratificado los candidatos que encabezarán las listas para el Congreso de los Diputados y que liderará desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo.

Una lista con los número uno de cada provincia en la que el 40 % son mujeres, ha destacado el presidente del Comité Electoral, Diego Calvo, tras incidir en que se renuevan 39 de los 52 nombres, el 75 % de la anterior lista presentada en 2019.

Entre las nuevas incorporaciones está el exportavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín Blanco y el exconcejal de la formación naranja en Salou Pere Lluís Huguet, aunque Sémper ha añadido que habrá hueco "al nuevo talento que llegue" especialmente de otras formaciones y que ven en el PP "una alternativa para diseñar una España mejor".

En este sentido, no solo se ha referido a los candidatos de Ciudadanos sino también a políticos descontentos del PSOE y de Vox y que "aunque algunos no van en listas están colaborando en los equipos" con los populares.

"Vamos a contar con los mejores... estamos buscando a los mejores en todos lados. Lo hicimos con las listas de las elecciones municipales y autonómicas y lo hacemos ahora, porque nos jugamos mucho y por encima de ese interés particular esta el interés general", ha dicho Sémper tras añadir que el PP quiere "dibujar una España" en la que los políticos no sean tan importantes y donde la relación entre ellos no sea lo relevante.

El portavoz de campaña del PP ha señalado que en los próximos días se conocerán los cabezas de lista del partido por el Senado al tiempo que se siguen elaborando las listas con el resto de nombres.

Ante la incógnita de si él será el candidato número dos, tras Feijóo, en la lista por Madrid al Congreso, ha señalado que solo se le ha anunciado que va en esa lista pero no la posición y que le resulta razonable incluirse en ella porque está empadronado en Madrid, vive en Madrid y "no tengo intención alguna de irme".

"No se ha decidido nada", ha incidido Sémper mientras reiteraba que el PP estaría encantado de que haya "mucha gente con talento que vea en Feijóo las soluciones que tiene para España".

Al respecto ha puntualizado que lo que está sucediendo en Cataluña es que el proyecto político de Feijóo ha sido capaz de reflejar el proyecto de Ciudadanos y ha valorado que haya personas del PSOE o de Vox que también confíen en él.

De momento, fuentes del PP señalan que mañana habrá una reunión en Aranjuez con los cabezas de lista de toda España.