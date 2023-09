Esprint promocional de Rioja en la recta final del año

Irlanda y Suiza atraen a más de 500 profesionales y otro medio millar de consumidores en dos semanas de encuentros internacionales

Éxito y disfrute internacional a partes iguales: la Denominación de Origen Calificada Rioja avanza con paso firme en su estrategia de posicionamiento mundial y extiende sus 100 kilómetros de diversidad por mercados exteriores clave.

En concreto, en quince días el Consejo Regulador de la DOCa ha celebrado una serie de cuatro eventos de alto nivel en Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, en los que han participado más de 200 bodegas y productores de Rioja aportando 768 referencias de vino.

Estos encuentros, vertebrados en torno a catas, charlas y seminarios con expertos prescriptores, han estado dirigidos principalmente al sector comercializador para hacer gala de la gran diversidad y calidad de los vinos de la Denominación en sus mercados.

En total, más de 500 profesionales de diferentes perfiles -compradores, importadores, distribuidores, etc.- han participado de las actividades comerciales organizadas por el Consejo en Dublín, Manchester, Orlando y Zúrich, a quienes se han sumado también más de 500 consumidores, brindando entre todos una gran acogida internacional al vino de Rioja.

"Venimos de un verano muy dinámico para la DOCa, con citas como el 40º aniversario del prestigioso Food and Wine Classic de Aspen, que concentra a la flor y nata de Estados Unidos, o el Festín de Comida Mexicana y Rioja en Ciudad de México, donde Rioja fue la gran protagonista; pero la Denominación quiere pisar el acelerador y apretar comercialmente para reactivar las ventas en este último cuatrimestre del año", afirma Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"En solo 15 días, más de 500 profesionales internacionales han podido conocer por qué Rioja es Spain's Finest, y aún nos queda mucho más, con eventos en Centroeuropa, Canadá y España", asegura.

RIOJA BRILLA CON NOMBRE PROPIO

Enmarcado en la hoja de ruta puesta en marcha a inicios de este año por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja para la recuperación del equilibrio -en la que bodegas y viticultores adquirieron el compromiso a implementar una batería de iniciativas con objetivos concretos y medibles en el corto plazo actuando tanto sobre la oferta como la demanda- el plan de Marketing y las campañas de promoción de Rioja siguen poniendo el acento en la construcción de imagen y el posicionamiento del porfolio de las bodegas de la Denominación, reforzando algunas estrategias orientadas particularmente a la dinamización de las ventas en el corto plazo.

En este sentido, la celebración anteayer del "Rioja Wine & Food Festival" en Zúrich (Suiza), ante cerca de 150 profesionales del sector y medios de comunicación, o el "Rioja walk around tasting" celebrado en Orlando (Florida) la semana pasada, que atrajo a más de 250 profesionales, dan buena cuenta de la dinamización e intensa actividad de las campañas, así como de la popularidad y prestigio de la Denominación fuera de las fronteras nacionales, donde Rioja destaca con nombre propio.

De igual modo, y precedidas por el éxito de ediciones anteriores, los salones "Rioja, 100 kilometers of diversity", celebradas hace dos semanas en Manchester y Dublín, no dejaron indiferentes a los asistentes, quienes tuvieron además ocasión de participar en un seminario impartido por la Master of Wine Sarah Jane Evans. En los eventos, además de las catas y seminarios, el Consejo Regulador habilita espacios y stands donde presentar vinos de bodegas de Rioja que buscan importador en esas geografías.

El calendario viene repleto de actividades para la Denominación, que trabaja ya en la celebración este próximo mes de octubre de nuevos encuentros y eventos dirigidos especialmente también a profesionales y al sector comercializador, como la feria online de vinos en mercados de Centroeuropa, la gran degustación de Montreal (Canadá), o la visita a Rioja de minoristas independientes de Reino Unido y compradores y distribuidores de Estados Unidos.

SOBRE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa casi el 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente 129 países.

Con más de 66.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y más de 14.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.