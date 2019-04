El espíritu de la remontada

Ana Márquez

Unidas Podemos ha cerrado la campaña electoral con el acto más multitudinario en estos quince días, en el que han resurgido el espíritu del ¡Sí, se puede! y, tras una campaña difícil, se ha vislumbrado una cierta remontada.

Más de nueve mil personas, según los organizadores, han copado el auditorio del Parque Lineal del Manzanares y sus aledaños, para corear el icónico "¡Sí, se puede!", mientras cientos de banderas moradas hondeaban ante las intervenciones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, la número dos, Irene Montero y demás miembros de Unidas Podemos.

Iglesias ha hecho su entrada al escenario con un sonoro aplauso, con el puño en alto que ha bajado momentáneamente para besar la mejilla del uno de los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha subido corriendo a abrazar al candidato al Gobierno.

El fervor y los gritos de "remontada" han llegado de la voz de la coportavoz del Podemos, Noelia Vera, quien ha asegurado: "les estamos callando la boca a los señoritos de este país".

Las consignas feministas han levantado continuamente al auditorio durante las casi dos horas que ha durado el cierre de la campaña, un sonoro aplauso acompañado con silbidos han silenciado momentáneamente a la activista de los derechos LGTB, Boti García, al recordar que hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica.

"Las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás. Llevamos décadas, siglos luchando. Señores del trifálico: se acabó", ha aclamado la cabeza de lista al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha advertido al PSOE de que "nunca podrá llamarse feminista si se une al feminismo liberal de la Señorita Pepis".

Entre las cientos de banderas moradas, han ondeado banderas de la II República que se han agitado al grito de "Euskadi, mañana será republicana" o mientras Rafa Mayoral proclamaba "que no, que no, que no tenemos miedo".

Que se cuiden las cloacas, que tan empeñados están en que Pablo Iglesias no sea el presidente del Gobierno que, como sigan así, acaba de presidente de la República, han sido las palabras de Mayoral que han vuelto a provocar un gran revuelo entre los asistentes.

La voz de Mercedes Sosa y su "Todo cambia" ha cerrado el último acto de campaña de Unidas Podemos, mientras los dirigentes se fundían en un abrazo y miles de personas cantaban los versos de la argentina de "cambia el rumo el caminante" y las banderas moradas seguían agitándose.