Espinosa de los Monteros niega que exista una crisis en Vox

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado esta noche que exista una crisis en Vox con motivo de la salida de Macarena Olona y ha resaltado que los militantes y simpatizantes están muy satisfechos con la marcha del partido.

"¿Por qué crisis? Ha salido una persona de todas las que tenemos; no es ninguna crisis", ha declarado en una entrevista en "La noche en 24 Horas" de TVE.

El portavoz parlamentario de Vox ha afirmado que Macarena Olona es una persona a la que tiene "un aprecio especial", con la que ha trabajado codo con codo y que sacó un resultado electoral "muy bueno" en Andalucía, donde su formación creció un 25 %.

"No se preocupe, que no hay ninguna crisis", ha reiterado Espinosa de los Monteros ante la insistencia sobre la salida de Olona y el posterior relevo de Javier Ortega Smith como "número dos" del partido, algo de lo que dijo que "no tiene nada ver".

Según Espinosa de los Monteros, "son decisiones que se habían tomado de antemano".

"Yo veo a los 52 diputados muy tranquilos; los diputados de Madrid, de Cataluña, están todos muy tranquilos", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que, al igual que él, los simpatizantes, afiliados y votantes de Vox están "muy satisfechos" con el partido.

Preguntado si cree que Macarena Olona puede tener la intención de poner en marcha otro partido, el portavoz parlamentario ha contestado que no lo sabe, y que no es fácil hacerlo por la experiencia que ellos mismos tienen, pero que estaría en su derecho de hacerlo.

"Toda alternativa que suponga una diferenciación política puede ser interesante", ha añadido Espinosa de los Monteros.