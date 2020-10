Espinosa de los Monteros defiende que el objetivo de la moción de censura de Abascal es que se convoquen elecciones

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido este miércoles que el programa de Gobierno del líder de la formación, Santiago Abascal, ante la moción de censura que se debatirá la próxima semana pasa por convocar elecciones "para que los españoles puedan elegir con pleno conocimiento de causa".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el diputado de Vox ha señalado que "ya se está viendo que la moción está en la calle". "Hay un movimiento general de hartazgo, de miedo ante un Gobierno que está dispuesto a copar el sistema judicial, a dejar al Congreso sin hablar durante un mes y medio en plena pandemia, que está dispuesto a intervenir las instituciones", ha criticado.

En esta línea, ha argumentado que el programa que plantea Vox "es muy sencillo" y ha advertido que España "no puede permitirse tener más tiempo al peor Gobierno".

Sobre el apoyo del PP a la moción, el dirigente de Vox ha afirmado que "todavía no está muy claro" porque hay disparidad de opiniones entre los 'populares'. "Si uno escucha al señor Aznar lo que dice es que hay que votar que no, si uno escucha a Cayetana Álvarez de Toledo dice que hay que votar abstención y si uno escucha a Esperanza Aguirre lo que dice es que hay que votar que sí", ha añadido.

Eso sí, ha pedido a los diputado "responsabilidad" porque "el momento es grave" y la decisión de cada parlamentario es "relevante". "No vale decr que yo voté lo que me dijo el partido", ha enfatizado.

Preguntado por un posible daño colateral al PP por la presentación de esta moción, ha aclarado que "no quieren censurar a la oposición" y que "no hay otra forma de presentar una moción de censura". "No miramos lo que hacen los demás partidos", ha agregado para después explicar que cuando por ejemplo encuentran sentido en proposiciones de no de ley "la apoyamos sin mirar de dónde viene".

"Nosotros estamos en la oposición frontal a este Gobierno, pero no por ninguna manía personal, sino porque verdaderamente el conjunto de iniciativas de este Gobierno es muy lesivo para España", ha zanjado.