Espinosa de los Monteros cree que el resultado del 23-J desbloqueará el Gobierno en Murcia

El portavoz nacional de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el resultado de las elecciones generales del domingo permitirá desbloquear la formación del Gobierno en la Región de Murcia, y se ha mostrado convencido de que el presidente en funciones, Fernando López Miras (PP), llamará el lunes al de su partido para retomar la negociación.

El lunes por la mañana, en función de los resultados que haya sacado Vox, el señor López Miras se pondrá en contacto con nuestro presidente en Murcia, José Ángel Antelo, para, por fin, formar un gobierno y dejar de bloquear la alternativa que Murcia necesita, ha asegurado.

El PP obtuvo en las elecciones autonómicas 21 diputados, quedándose a dos de la mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo de Vox para formar gobierno, pero los de Abascal no están dispuestos a dárselo si no entran en el Ejecutivo regional. Por ello, la sesión de investidura de López Miras fue fallida y podrían tener que repetirse los comicios si PP y Vox no llegan a un acuerdo.

Lo ha dicho en la localidad murciana de Lorca, tras participar en un encuentro con representantes del sector empresarial en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, donde ha explicado que ante las elecciones del próximo domingo los murcianos tienen un voto que es especialmente potente y que tiene una doble utilidad.

Espinosa de los Monteros ha dicho ese voto servirá para llevar a los diputados de Vox a Madrid para formar un gobierno de sentido común, pero también será un mensaje para el Gobierno autonómico, de demostración a los políticos del PP de que los murcianos quieren y desean un cambio real.

Por eso ha señalado que está seguro de que el presidente López Miras hará bien en estar atento a los resultados de estas elecciones generales del domingo en Murcia, porque creo que van a ser muy significativos.

Ha insistido en que Murcia tiene un potencial tremendo, algo que se ejemplifica en Lorca, un municipio que ha sabido sobreponerse a terremotos, a inundaciones, al covid y al socialismo -ha dicho-, por lo que un sitio como éste, con una capacidad de recuperación tan profunda, es el lugar perfecto para exigir a López Miras que el lunes por la mañana llame a Antelo y se ponga en contacto con él para formar gobierno.

Espinosa de los Monteros ha apostillado que esa opción será más probable si el domingo los ciudadanos votan en masa al sentido común, votan en masa a Vox.

Durante su visita a la ciudad ha recorrido el museo de historia medieval de Lorca y ha estado acompañado por el líder regional de su formación, los candidatos murcianos al Congreso y al Senado y por los cuatro concejales de Vox en el ayuntamiento.EFE

