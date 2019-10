Espinosa de los Monteros aplaude las encendidas palabras de Juan José Cortés: “No le falta razón”

Apenas falta un mes para que los españoles volvamos a las urnas el próximo diez de noviembre, y los partidos ultiman las listas que concurrirán a los comicios en cada una de las 52 circunscripciones que integran el censo electoral. Un proceso que siempre deja algunas tensiones en las formaciones. Hace unos días el centro de la polémica fue Vox, después de que Malena Contestí, que en la convocatoria del 28 de abril encabezó las listas del partido de Santiago Abascal en Baleares, abandonara precipitadamente sus filas.

Por el contrario, en las últimas horas esta subida de decibelios la ha protagonizado el PP, y más concretamente Juan José Cortés, que fue la apuesta personal del líder nacional de los populares, Pablo Casado, para que fuera como cabeza de cartel por Huelva el 28A. No obstante, apenas medio año más tarde, Cortés no repetirá, tras ser apeado de la lista al Congreso de los Diputados. Una decisión del PP andaluz que, para muchos, agrava las discrepancias existentes entre la dirección nacional y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Una guerra de la que Cortés se siente víctima, llegando a estallar contra el PP onubense y regional, al que incluso ha acusado de “secundar la oposición violenta que existía en la dirección regional por parte del PP de Huelva, con el argumento que los resultados no fueron buenos”.

Y añade que no le molesta ir al Senado: “No lo llamaría cambio, se ha intentado buscar una solución y yo he aceptado muy gustosamente la petición expresa de Pablo Casado a que vaya al Senado.”

Pero el momento más polémico fue cuando decidió atacar de manera frontal al presidente de la Junta de Andalucía cuando recordó a Moreno Bonilla sus malos resultados en los comicios andaluces de 2015 y 2018: “En 2012 por ejemplo, el PP tenía un millón y medio de votos y en las siguientes elecciones perdemos medio millón de votos. A la siguiente convocatoria con Moreno, se vuelven a perder otros 300.000 votos, ha subrayado. En seis años, el actual presidente de la Junta ha perdido el 50% de los votos. En las dos elecciones que se ha presentado, no ha ganado en ninguna, no ha ganado nada, y su equipo tampoco. No se pueden apuntar tantos que no se merecen”.

Juan José Cortés ha sentenciado además afirmando que si Bonilla es jefe del Ejecutivo andaluz no es por sus méritos propios, sino que es mérito de Vox al ceder sus escaños para que el centro-derecha desalojara al PSOE por primera vez en casi cuatro décadas del Palacio de San Telmo: “Si Moreno quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder, tengo que decir que no es mérito de Moreno, es mérito de VOX, que ha accedido sus escaños gratuitamente para que Moreno sea presidente de la Junta”.

Unas declaraciones, estas últimas, que no ha pasado desapercibidas para el número dos de Vox en el Congreso de los Diputados en la pasada Legislatura, Iván Espinosa de los Monteros, que en su cuenta oficial de Twitter da la razón a Cortés: “Parece que no le falta razón...” Y es que no es ningún secreto que la dirección de Vox no está satisfecha con la manera en la que se está ejecutando el acuerdo que permitió a PP y Ciudadanos gobernar la Junta.