Espinosa de los Monteros anuncia que ha depositado en el juzgado la deuda pendiente por las obras de su chalé

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que ha depositado en el juzgado la deuda que tenía pendiente por las obras de su chalé, y por la que el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid había ordenado por decreto el embargo de su sueldo.

En rueda de prensa en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha revelado que ha decidido depositar los de 63.183 euros que se le reclaman en el juzgado para no seguir "enfangado" en la burocracia de la administración, un día después de que se hiciera pública la decisión del Juzgado de sustraer esa cantidad de sus retribuciones como parlamentario.

Como ya explicara este lunes, el dirigente de Vox ha insistido en que el litigio se remonta a hace ocho años sobre un desacuerdo con un constructor sobre una cantidad a abonar por las reformas realizadas en su vivienda. Según asegura, la justicia le dio la razón "en un 75 por ciento" y el Tribunal Supremo lo que hizo fue desestimar su recurso.

Una vez conocida sentencia, ya dijo que la acataría pero ha apuntado que el constructor cerró la empresa "dejando pufos" y el dinero era reclamado tanto por Hacienda como por la Seguridad Social. "Al día siguiente de conocer la inadmisión cursé solicitud de carta de pago a Hacienda y a la Seguridad Social; sin respuesta", ha garantizado.

"He intentado satisfacer simultáneamente los requerimientos de Hacienda, de la Seguridad Social y del juzgado. Pero como no tengo más ganas de seguir enfangado en la burocracia de la administración, que es bastante pesado, y como lo más fácil es depositar el dinero en el juzgado, lo he hecho --ha revelado--. No hay embargo sueldo y si Hacienda y la Seguridad Social se quedan sin cobrar la deuda ya no es asunto mío".

Con ello, rechaza que tenga que asumir cualquier responsabilidad política y ha censurado que el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, pidiera su dimisión por "incumplir la ley". "Yo no he incumplido ninguna ley", ha respondido Espinosa de los Monteros, que cree que Sicilia debería saberlo como miembro del Cuerpo Nacional de Policía.

"Quien sí ha incumplido la ley", y más concretamente la Constitución, según ha replicado, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los decretos de estado de alarma que fueron rechazados por el Tribunal Constitucional a requerimientos de recursos de Vox. "Si quien incumple la ley tiene que dimitir, Sánchez tendrá que dimitir o tener una conversación con el portavoz de su partido", ha animado.

A su juicio, el "problema" del PSOE y su "nerviosismo" es que ve a Vox acercándose en las encuestas. Ha mostrado los datos de un sondeo que sitúa al partido de Santiago Abascal por detrás de los socialistas a menos de un punto de distancia y ha avisado de que no es "imposible" que "en muy breve plazo" Vox "acabe siendo la primera fuerza política de España".