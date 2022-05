Espinosa: la "barbaridad" de Salobreña ha consolidado a Olona como candidata

El portavoz de Vox, Iván Espinosa, ha dicho este martes que la alcaldesa de Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, "actuó mal a sabiendas" y ha asegurado que su "barbaridad" ha consolidado a Macarena Olona como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Espinosa se ha mostrado convencido en una rueda de prensa de que "la campaña va a estar cargada de todo tipo de intentos de trampas" y ha ironizado diciendo que parece que hay un complot para que Vox gane las elecciones andaluzas.

Ha señalado que "no es fácil que todos los partidos se pongan de acuerdo para cometer tantos errores", entre los que ha citado que "el PP se ponga a hablar de una nación plurinacional como si esto fuera Bolivia" o que "el PSOE se empeñe en algo que sabe que es erróneo como esta barbaridad de Salobreña".

Una decisión que ha acabado con la consolidación de Olona como candidata, según Espinosa, que ha augurado un resultado "muy, muy, muy bueno" en los comicios autonómicos del próximo 19 de junio.

Ha asegurado que siguen subiendo en las encuestas y "ya parece bastante claro que el resultado anterior, que fue sorprendente hace tres años y medio de 12 diputados, se va a ver multiplicado en estas elecciones".

"En esta semana hemos subido solo dos puntos gracias al PSOE y a su empeño en ayudar. Gracias al PSOE, gracias al PP, gracias Podemos. Hay una campaña muy larga por delante, sigan ayudándonos", ha concluido.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha criticado la "torpeza" de intentar invalidar la candidatura de Olona, porque una vez que se aprueba el censo electoral es "inmodificable" la presentación de la candidatura y así lo marca la jurisprudencia del Supremo, y ha recordado que el candidato de Cs, Juan Marín, dijo que quería debatir "con todo el mundo".

No obstante, para el portavoz de los naranjas, empadronarse donde no se reside es un "fraude", también en términos políticos, porque para presentarse a una comunidad es necesario "tener arraigo", conocer los problemas, y no llegar "estilo paracaidista".

Al diputado de Compromis, Joan Baldoví, le da igual por donde se presente Macarena Olona, pero ha recalcado que "no vive donde se ha empadronado, lo que se sabe por el propietario de la vivienda, porque la policía lo ha acreditado y porque su domicilio no está en Andalucía".

En su opinión, hay "un fraude de ley" al Estatuto de Andalucía y a los andaluces porque esta persona "no se presenta para defender sus intereses, sino porque le interesa a su propio partido".

Ha comparado la situación de Olona con de otros senadores, como Javier Maroto, senador por Castilla y León, "que se quedó fuera y había que darle algún acomodo" tras las últimas elecciones, o Alberto Núñez Feijóo, que será senador "no para defender los intereses de Galicia, sino para confrontar con Sánchez", lo que es "un fraude en todos los casos".