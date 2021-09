Espinar pide plantarse ante la "deriva" de los plenos de Cibeles con asuntos no municipales: "Esto no es un bar"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha pedido a los grupos municipales plantarse ante la "deriva" de los plenos de Cibeles con cada vez más asuntos fuera de las competencias municipales. "Esto no es un bar", les ha lanzado a todos sus compañeros.

"Tengo la sensación creciente de que el Pleno del Ayuntamiento está cogiendo una deriva peligrosa porque el Ayuntamiento cada vez le dedica menos tiempo a Madrid haciendo un uso indebido del Pleno. Necesitamos un alcalde que sea alcalde, no secretario de Comunicación del PP; que los concejales no jueguen a ser diputados nacionales trayendo temas que no son municipales", ha planteado la edil.

El regidor, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que "la acción política ha de ser estimada o censurada por los ciudadanos" y que "hacer propuestas no hace daño a ningún grupo municipal". Al PSOE también le ha pedido "coherencia", después de Espinar haya pedido una comparecencia al alcalde cuando no entra en sus funciones es dar cuenta de un asunto que debería tratarse no por él sino por una Junta de Portavoces, de la que no forma parte.

Para Espinar, resulta una "obscenidad" que en Cibeles se hable de "Venezuela, de Cuba, del 'procés', del Gobierno central, de TVE", como en el Pleno de julio, en lo que no fue más que una "burda manipulación de las instituciones".

AUMENTO DE INICIATIVAS NO RELACIONADAS CON MADRID

La socialista ha apelado a todas las formaciones menos a Vox porque es el grupo que presenta "más proposiciones nulas sobre Madrid". "Un auténtico español no utilizaría el Pleno de la capital del imperio para temas sobre los que no tiene competencias. Ustedes son buenos moviendo vísceras pero no haciendo política útil", ha lanzado a la bancada de Javier Ortega Smith. El diputado de Vox Pedro Fernández ha tildado a la socialista de "Mar Espinar, la censora".

Almeida ha reconocido que se ha producido un "sustancial incremento de iniciativas" no relacionadas con Madrid y ha agradecido la "buena intención" de la socialista. En este punto le ha planteado que haga uso sus competencias en la oposición y promueva modificar el Reglamento Orgánico del Pleno.

También le ha recordado que el PSOE ha elevado proposiciones al Pleno no vinculadas con Madrid, como la liberación de la vacuna contra la Covid-19 o el aborto, y que "como capital tiene representatividad institucional".