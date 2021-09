Espinar dice que 13 enmiendas aceptadas "no son suficientes" y critica que PP sólo haya consultado "al primo de Rajoy"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha adelantado que las trece enmiendas a la ordenanza de Movilidad Sostenible aceptadas por el Gobierno municipal de las 59 presentadas "no son suficientes para el PSOE" y ha criticado un texto que va en contra de lo que dicen los expertos dado que, tirando de ironía, deben haber consultado únicamente "al primo de Rajoy".

"Las líneas rojas que se han trabajado no han sido aceptadas a día de hoy por el PP, así que esas 13 enmiendas, que evidentemente en algo mejoran, no van a ser suficientes para el PSOE", ha advertido Espinar desde Usera, donde ha visitado los barrios a los que podría llegar el SER según la propuesta del PP.

Espinar además ha puesto el acento en el "debate que quiere poner sobre la mesa (el alcalde, José Luis Martínez) Almeida es un debate perverso. Es el el de 'si no hacéis lo que yo os digo, como yo os digo, estáis condenando a que Madrid se quede sin zona de bajas emisiones'".

Unido a que el regidor "parte de un dogma que el PSOE no comparte, que es la estabilidad entre economía y medio ambiente". "Cuando todos los expertos, más allá del primo de Rajoy, que debe ser el único al que ha consultado, dicen que es justo el modelo económico actual, el que tenemos, el que es incompatible con el medio ambiente pero no sólo en Usera, también en el centro de Madrid y en el Amazonas. Parte de un dogma que no es correcto", ha señalado.

"EL PROBLEMA LO HA CREADO ALMEIDA"

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Ignacio Benito, ha añadido que la necesidad de aprobar in extremis la ordenanza es "un problema que ha creado el propio Almeida, que fue el que recurrió a los tribunales Madrid Central y que les obliga a ellos a presentar, deprisa y corriendo, con agosticidad, una nueva ordenanza, que de sostenibilidad sólo tiene el nombre".

En esta línea, Mar Espinar ha señalado que es al gobierno a quien "le toca plantear soluciones" si la ordenanza no saliera adelante en el Pleno, con el horizonte del día 15, cuando quedaría anulado Madrid Central por resolución judicial. "Él ha generado el problema y es su responsabilidad dar una solución. Es un problema que ha generado él solo (en referencia a Almeida) por intentar hacer la casa por el tejado", ha subrayado.

Ignacio Benito ha insistido en que el texto propuesto "no da respuestas a los problemas de la ciudad en movilidad y en cuanto a afecciones a la salud porque hay que recordar que cada año mueren en esta ciudad más de 2.000 personas por culpa de la contaminación".

Entre las enmiendas del PSOE incluyen que las zonas de bajas emisiones no se circunscriban al distrito Centro y "a la chapuza que plantean en Plaza Elíptica". Su propuesta pasa por que cuando se produzca una superación anual de contaminantes en cualquier distrito exista la obligación de crear una zona de bajas emisiones.