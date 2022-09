Espinar ve a un Almeida "ausente" que "condena a Madrid a quedarse estancada" y que se dedica "a hacer caja"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha reprochado este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, estar "ausente, de espaldas" a la capital, a la que "está condenado", y que se dedica a "hacer caja" y "vender aceras y espacio público".

"Veo a un Madrid por un lado, y a un alcalde por otro. Un Madrid que intenta afrontar sus problemas diarios, y a un alcalde ausente, de espaldas ante la realidad de los vecinos de Madrid. La falta de un proyecto claro de ciudad hace que se tenga que dedicar a hacer caja, a vender aceras, espacio público, Azca, venderá la dignidad de los mayores...", le ha afeado Espinar en la parte de control del Pleno municipal.

Así, la socialista ha lamentado que Martínez-Almeida "no está haciendo frente a lo que están viviendo los madrileños" y "no contesta a sus problemas". "¿Qué les dirá a los vecinos de Tirso de Molina, de Ponzano, de Las Rejas en los presupuestos?, ¿Qué les dirá a los vecinos de la Ermita del Santo?", ha requerido.

Y es que, en su opinión, el regidor "gestiona un Madrid irreal, que no existe y que no da soluciones a los problemas reales que tiene la ciudadanía". Por ello lo ha acusado de "condenar a Madrid a quedarse estancada para luego pedir a papá Estado que le saque del apuro por no ejercer sus funciones".

En su turno de réplica, el primer edil madrileño se ha reconocido "asombrado" por el "desparpajo con el que habla la izquierda". "Teniendo tan clarísimo el diagnóstico, me extraña que los madrileños no voten a la izquierda", ha ironizado, para añadir a continuación que los madrileños "están hartos de que les den lecciones y que les digan cómo han de vivir".

Almeida considera que "el PSOE no puede seguir como está en Madrid", pues "insiste en los mismo mantras y en decir las mismas cosas". "Son persistentes en el error que es el PSOE en Madrid", ha concluido.