Espinar afea la ausencia de Almeida en el homenaje a Almudena Grandes porque está "en contra" y del lado de la ideología

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha afeado la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el homenaje esta tarde a la escritora Almudena Grandes, en el que se materializará su nombramiento como Hija Predilecta de la ciudad a título póstumo, una ausencia para demostrar que el regidor está "en contra" del reconocimiento y del lado de la ideología, no de la cultura.

Será la delegada de Cultura, Andrea Levy, quien representará al Gobierno municipal en el acto de esta tarde, en el que sí estarán las portavoces de todos los grupos políticos de izquierdas. "(Almeida) sabe que en el acto de esta tarde yo avalaría institucionalmente a Almudena Grandes, más que merecido, pero él quiere dejar claro que está en contra de homenajear a la escritora de todos los madrileños", ha lanzado contra el regidor en un comunicado.

"No va para provocar, no para evitar conflictos. A mí me hubiera encantado que el alcalde de Madrid estuviera del lado de la cultura y no de la ideología. Es una pena pero no dejemos que nadie, ni siquiera él, estropee el homenaje de esta tarde" en el Teatro Español, ha declarado Espinar.

ALMEIDA ALUDE A "PROBLEMAS DE AGENDA"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha alegado este lunes "motivos de agenda" como la razón por la que no acudirá esta tarde al homenaje a Almudena Grandes.

"La ausencia se debe a motivos de agenda: había un acto en Sol no programado, con una cena a la que asistirá el Rey", ha trasladado a los medios de comunicación desde los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro, tras la presentación del parque de Madrid Nuevo Norte.

HIJA PREDILECTA DE MADRID

El Teatro Español de Madrid acogerá este lunes el acto homenaje a la escritora madrileña Almudena Grandes (1960-2021), donde se hará entrega de la distinción de Hija Predilecta de la capital a título póstumo.

El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad aprobaba en la sesión de febrero el nombramiento de la autora de 'El corazón helado' como Hija Predilecta de Madrid a título póstumo. Todos los grupos votaron a favor, salvo Vox, que se opuso.

El homenaje a la escritora fue uno de los acuerdos alcanzados entre el Grupo Mixto y el Gobierno municipal para apoyar los presupuestos de 2022, con independencia de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declarara que Grandes "no merecía" ese reconocimiento, aunque añadiera que "al margen de esas cosas lamentables que escribió fue una persona que ha leído mucha gente, con premios literarios y vinculada a Madrid".

Además, el Pleno también acordó que se le concediera una calle a Grandes y que se hiciera a lo largo de este 2022 un homenaje a su obra literaria. También se colocará una placa para recordar a la escritora en su domicilio de la calle Larra.