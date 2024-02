Espina anima a presentarse al concurso-oposición de plazas para las primeras 'escuelines' que abrirán en 2024

"Si no hay ley, habrá red autonómica pero no habrá integración municipal", advierte la consejera pidiendo el apoyo del PP

La consejera de Educación, Lydia Espina, ha animado este jueves a presentarse al concurso-oposición que prepara el Principado para 120 plazas de técnicas de educación infantil en las 31 primeras escuelas de la nueva red autonómica, pública y gratuita, de educación infantil de 0 a 3 años, así como 17 de maestras para sus direcciones.

En comisión parlamentaria, Espina ha defendido el procedimiento que realizará Empleo Público para las técnicas de educación infantil como personal laboral del Principado, y Educación para el cuerpo de maestros, entendiendo que también permitirá nutrir la bolsa autonómica, conformada actualmente por unas 700 profesionales.

"Me parece muy importante que vayamos a sacar 120 plazas, que son muchas, en un plazo muy corto, para que todo el mundo pueda participar y entrar en una gran bolsa con todos sus méritos: la antigüedad, la formación, los cargos que haya tenido. Absolutamente todo lo que se permite dentro de lo que marca la ley. Ahí ya tenemos la bolsa más grande del Principado. Y en vez de tener 700, a lo mejor tenemos 2.000, o las que sean, las que se presenten", ha señalado.

La consejera respondía así en la Junta General a una pregunta de la diputada del PP Gloria García, sobre las bolsas de empleo de educadoras 0-3 de los ayuntamientos tras su integración en la red autonómica de 'escuelines'.

Espina ha incidido en que las actuales bolsas municipales "son de los ayuntamientos". "Nosotros lo que haremos es tener una bolsa del Principado y el ánimo está en sacar lo antes posible un concurso-oposición para 120 plazas, a la mayor brevedad, y se hará una bolsa nueva que se amplíe con todos los que se presenten", ha dicho.

No obstante, ha matizado que "eso no quiere decir, porque existe la posibilidad, si hay un acuerdo sindical y se ve bien, que esas bolsas municipales también se puedan añadir posteriormente después de la bolsa del Principado para enriquecerla", a lo que añadió que eso habrá que estudiarlo con Empleo Público, al ser su competencia por tratarse de personal laboral.

Asimismo, ha reiterado que cuando los ayuntamientos firmen el convenio de adhesión voluntaria, sus trabajadoras, "tal cual están, temporales o fijas", pasarán al Principado. Así, ha pedido "total tranquilidad" porque, afirma, "van a seguir estando en el mismo sitio y con las mismas condiciones". "Posteriormente, se negociará el convenio colectivo", ha apuntado.

Igualmente, ha recordado que la integración se producirá en 2025 si se aprueba la ley antes de final de este año, por lo que ya estará cerrado el proceso de estabilización. "La integración va a empezar en el 2025 y la estabilización termina en diciembre del 2024. Por tanto, ese momento no existe. No existe porque además no han sido trabajadoras nuestras; hasta ese momento han sido trabajadoras de los ayuntamientos. Quede claro", ha explicado.

En ese sentido, anima a los ayuntamientos que tienen en marcha procesos de estabilización a que "por favor los finalicen por el bien de las trabajadoras para que todas entren en las mejores condiciones, siempre antes de diciembre del 2024, que es cuando termina la estabilización".

La diputada del PP ha calificado de "injusto" que por el hecho de que un ayuntamiento no haya querido estabilizarlas pueda haber "trabajadoras se vean abocadas a una inseguridad laboral absoluta". También considera "injusto" que según el ayuntamiento de origen pueda haber diferencia salarial por el mismo trabajo, a través de la figura de la "compensación" con la que aquellos consistorios que pagaban al alza a su plantilla trasladarán fondos al Principado para afrontar ese incremento en el caso del personal estabilizado. "Ya veremos si termina en los tribunales", ha dicho Gloria García.

Además, la diputada del PP ha alertado del problema puede surgir con las bolsas ya que cada ayuntamiento "probablemente haya hecho su baremo" y teme que "se pierdan méritos en una bolsa general del Principado". "A lo mejor hay que rebaremar para no dejar a cero a esas trabajadoras", ha comentado.

"No crea que soy catastrofista para nada, porque esta red ya la queríamos nosotros hace siete años y cuando presentamos la ley, el PSOE votó que no. Lo que no vemos es este modo de hacerlo", ha remarcado García.

Al respecto, Espina ha pedido el apoyo del PP para sacar adelante la ley, cuyo anteproyecto ha salido este mismo jueves a información pública, al tiempo que ha advertido de que "si no hay ley, habrá red autonómica pero no habrá integración municipal".