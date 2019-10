Esperanza Aguirre, tras comparecer ante el juez: "Mi inocencia prevalecerá"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional Esperanza Aguirre ha afirmado este viernes tras declarar durante unas tres horas y media ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que está satisfecha por haber dado su versión de los hechos que se le atribuyen en la trama Púnica de corrupción y convencida de que se hará justicia. "Mi inocencia prevalecerá", ha asegurado.

"Lo que he explicado es que nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho quue fuera una irregularidad y mucho menos, una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido", ha señalado en una breve declaración sin preguntas a su salida del tribunal.

Según ha dicho, siente "satisfacción" por "poder explicar a su señoría" su "versión de los hechos" por los que ha sido llamada a declarar. "Estoy convecida de que mi inocencia prevalecerá porque confío en la justicia y estoy segura de que se hará justicia", ha destacado.

Aguirre está investigada en la trama Púnica de corrupción por presuntos delitos de malversación, cohecho, falsificación, fraude y prevaricación en relación con la supuesta financiación irregular del PP madrileño en los tiempos en que ella presidió la formación y el gobierno regional.