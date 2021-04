Esperanza Aguirre no ve "inconveniente" en que Díaz Ayuso gobierne con Vox, "un partido perfectamente constitucional"

La expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado que no ve "inconveniente" en que el PP pueda gobernar en esta comunidad con Vox, un partido "perfectamente constitucional. Asimismo, ha esperado que "quizá", tras una victoria de Díaz Ayuso en Madrid y el "lamentable resultado" en las catalanas después del "llamado giro al centro", "todo el PP va a tomar un poco la línea" de la actual presidenta madrileña.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha confiado en que la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del próximo 4 de mayo "gane y gobierne" porque es "bueno para Madrid y para España". En este sentido, ha destacado que la actual presidenta madrileña ha conseguido "levantar la ilusión" de los ciudadanos porque ha logrado "compaginar" salud y economía.

Asimismo, ha afirmado que no ve "inconveniente" en gobernar con Vox, un partido que es "perfectamente constitucional", aunque no sabe si la formación de Santiago Abascal "querrá entrar" en el Ejecutivo. Según ha indicado, "el centro es la Constitución, el estado de derecho, la separación de poderes, la monarquía constitucional, la democracia" y no "ser bolivariano, independentista o bilduetarra".

Aguirre ha defendido que Díaz Ayuso está siendo "una magnífica presidenta de Madrid" en los momentos "más difíciles" y no cree que esté pensando en "ocupar el lugar de Pablo Casado" al frente del Partido Popular.

Según ha indicado, Casado "va a seguir siendo el presidente del PP" y "quizá", tras una victoria de Díaz Ayuso en Madrid y el "lamentable resultado" en las catalanas después del "llamado giro al centro", "todo el PP va a tomar un poco la línea" de la actual presidenta madrileña.

Por otro lado, ha esperado que "ojalá cumpla su palabra" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y termine el día 9 de mayo el estado de alarma. No obstante, ha considerado que Sánchez está esperando a que "se lo pidan las autonomías" para decir que "no tiene más remedio" que prolongarlo.