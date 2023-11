PP espera que sus 801 enmiendas a presupuestos de C-LM se aprueben porque buscan "paliar las necesidades" de la región

La secretaria de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del PP, Tania Andicoberry, ha pedido al PSOE que apruebe las 801 enmiendas parciales presentadas por el Partido Popular, ya que vienen marcadas por el municipalismo y podrán paliar las necesidades de los castellanomanchegos. "Esperamos, confiamos y deseamos que nuestras enmiendas parciales lleguen a buen término", ha manifestado.

Así lo ha resaltado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Andicoberry ha insistido en que el PP enmendó los presupuestos que ha presentado el Ejecutivo regional para 2024 porque son unos presupuestos "ficticios" tanto en ingresos como en gastos" y con ellos se agravan, según la secretaria de la mesa, "el abandono del PSOE a los sectores esenciales", ha informado el PP en nota de prensa.

La diputada regional ha defendido que las cuentas del PSOE "no salen y no valen" porque no resuelven los problemas que hoy tienen los castellanomanchegos y ha asegurado que el Partido Socialista de García-Page los desconoce por "no estar en la calle, al menos en la calle de Castilla-La Mancha". "No sabemos si está en Ferraz o en Cataluña, pero aquí en nuestra región, no está", ha apostillado.

Andicoberry ha insistido en que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 801 enmiendas parciales que en la sesión de la Mesa de las Cortes que se celebra este mismo lunes tendrán que ser calificadas y esperan que en su integridad sean al menos admitidas a trámite y aprobadas en el Parlamento por el Partido Socialista, ya que son propuestas que salen de la mano de los colectivos y de la mano del municipalismo de la región.

"Salen de la calle, de recoger el sentir de los castellanomanchegos, frente a un Partido Socialista que desoye al ciudadano. Nuestras enmiendas vienen a poner en relevancia las carencias tan importantes que adolece el presupuesto de la Junta de Comunidades que ha presentado el PSOE", ha expresado.

Asimismo, ha destacado que se deben aprobar para paliar las necesidades demandadas por pueblos y ciudades, determinados sectores públicos y colectivos. "Mucho nos tememos que ni con la aprobación de esas enmiendas seria suficiente para resolver el gran problema de financiación que tiene Castilla-La Mancha", ha proseguido.

Desde el PP autonómico han asegurado que siguen muy preocupados con la situación económica de la región. "Cada vez más por el sistema de financiación de esta tierra donde el PSOE se ha rendido a esos intereses de los partidos independentistas que vulneran la igualdad de todos los españoles y consideran a Castilla-La Mancha como una región de segunda", ha lamentado.

"Les pedimos que se centren en defender los intereses de Castilla-La Mancha, que es la tierra que le ha situado en el Gobierno y es a la que se debe", y ha remarcado que seguirán trabajando para no consentir un atropello a la región y para que el PSOE defienda una financiación justa para esta tierra.

"El PSOE ha abandonado la defensa de nuestra tierra, del municipalismo y se ha plegado a esos chantajes que nos sitúan en una región de segunda. El Partido Popular seguirá trabajando a través de los cauces legales que tenemos a nuestra disposición porque Castilla-La Mancha no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo dinero a costa de otros territorios y los intereses particulares de Sánchez", ha finalizado.