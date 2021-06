Cs espera "nutrida asistencia" en concentración catalana contra los indultos

El líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha afirmado este miércoles que espera una "nutrida asistencia" de personas en la concentración de este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona en contra de los indultos de los dirigentes independentistas en prisión por el 1-O.

En rueda de prensa, Carrizosa ha explicado que no habrá parlamentos de líderes políticos y que se quiere dar "todo el protagonismo" a la sociedad civil.

En ese sentido, ha destacado la presencia de "alrededor" de una docena de asociaciones como Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano y S'ha Acabat.

A la concentración, a la que ha confirmado que acudirán tanto la líder nacional de Cs, Inés Arrimadas, como otros miembros de la ejecutiva estatal naranja, ha confirmado asistencia el Partido Popular, pero no estará Vox.

"Que digan ellos por qué no van", ha valorado Carrizosa a propósito de esa ausencia que el partido de ultraderecha achaca a que los convocantes deberían haber sido las asociaciones y no la formación naranja. La manifestación de la plaza Colón de Madrid sí contará con Vox.

Según Carrizosa, la concentración catalana tendrá lemas como "indultos no, convivencia sí" y "no en mi nombre".

El líder naranja ha señalado que los indultos no servirán para resolver ningún conflicto pues son a personas "que no solo no se arrepienten sino que dicen que no lo volverán a hacer".

"Son un error", ha insistido Carrizosa, quien considera que esa medida de gracia deslegitima a los constitucionalistas, un segmento de la población catalana "invisibilizada" tanto para el Govern de Pere Aragonès como para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre la reunión que Carrizosa pidió a Sánchez para trasladarle el punto de vista de los catalanes constitucionalistas, y que para él no puede trasladarle el PSC porque está bajo el "chantaje" independentista, ha apuntado que aún no ha recibido respuesta.

Asuntos como el respeto al castellano en la educación en Cataluña en los términos avalados por los tribunales o la neutralidad demandada a TV3 son asuntos que según él preocupan a los constitucionalistas y hará saber también a Aragonès en la próxima audiencia que mantengan.

Sobre el hecho que Cs no se reuniera con el expresident Quim Torra anteriormente y sí piense hacerlo con Aragonès, Carrizosa ha dicho que se explica porque el neoconvergente "hacía bandera de la desobediencia" y porque "en los nuevos tiempos" es "necesario que alguien dé voz ante Aragonès a los catalanes que son sistemáticamente ignorados".