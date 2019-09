Esparza:No se puede presidir España dejando en manos del nacionalismo Navarra

El presidente de UPN y portavoz en el Parlamento foral de la plataforma Navarra Suma, Javier Esparza, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "no se puede presidir España dejando en manos del nacionalismo algo tan valioso como Navarra".

En la clausura de un foro con cargos electos y orgánicos del partido en el ámbito municipal, Esparza se ha referido a "las más que posibles elecciones" del 10N, "a las que nos han llevado o bien porque Pedro Sánchez ha sido incapaz de llegar a acuerdos o bien porque no ha querido llegar a acuerdos por estar pensando en sus intereses personales y partidistas".

"Por una causa o por otra, el único responsable es Pedro Sánchez y el PSOE", y los ciudadanos "están molestos y muchos se plantean si vana ir a votar" porque se preguntan "para qué sirve", ha dicho.

Una duda que, según Esparza, tienen incluso votantes de Navarra Suma a los que ha indicado que su voto sirvió "para que Uxue Barkos no siga presidiendo Navarra", para recuperar o mantener "alcaldías importantísimas" y para lograr dos diputados y tres senadores, "dejando sin representación al nacionalismo vasco".

Por eso ahora "vamos a trabajar para cambiar las cosas, para que España tenga un presidente que piense en Navarra y no utilice Navarra como moneda de cambio con el nacionalismo vaco", para demostrar "quien no es coherente, no respeta sus principios y su ideología" y "para que se castigue a los falsarios, a los que decían unas cosas y hacen otras".

Y también, ha subrayado "para decir a María Chivite (presidenta de Navarra) que no se puede ser presidenta a cualquier precio y que Pedro Sánchez se equivocó desdeñando nuestros votos".

Tras afirmar que el PSOE "ha renunciado a toda su ideología por un sillón", el presidente de UPN ha aseverado que "no se puede presidir España dejando en manos del nacionalismo algo tan valioso como Navarra. Alguien que aspira a ser presidente de España no puede hacer esa concesión".

Y, en este sentido, ha subrayado que el PSOE "ha claudicado ante el nacionalismo" y votar ahora al Partido Socialista "es dar alas a los nacionalistas e independentista".

"¿Pueden en Navarra dormir tranquilos?", se ha preguntado, y ha añadido que "no se puede tener más cara" cuando el PSN "va a ser una marioneta en manos de los nacionalistas".

Por todo ello ha pedido a los asistentes al foro municipal trabajar duro "para que España no tenga un Gobierno que dependa de los nacionalistas, de los que quieren romper España", para "un voto que fue útil en las pasadas elecciones y que lo va a ser en estas".