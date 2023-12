Esparza (UPN): Entregar Pamplona al "fascismo abertzale" no le saldrá gratis al PSOE

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que "Pamplona no se vende" y "Pamplona nunca se va a rendir" en la concentración convocada contra la moción de censura presentada contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, un acto en el que ha denunciado que "Sánchez entrega a Pamplona al fascismo abertzale", lo que "no le saldrá gratis".

En una plaza Consistorial abarrotada y con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuyo apoyo ha agradecido, Esparza ha sostenido que el PSOE, "con Pedro Sánchez y María Chivite a la cabeza, va a cometer un nuevo ultraje a las libertades y a la decencia democrática" al hacer "efectivo un nuevo pago del PSOE a EH Bildu" dándole la alcaldía de Pamplona.

"Estamos aquí para decirle que no le saldrá gratis y que Navarra no olvidará esta traición", ha agregado.

Esparza, quien ha asegurado que van a trabajar para "recuperar la alcaldía de Pamplona dentro de tres años", ha reprochado al PSOE que blanquee a EH Bildu "no por convicción democrática, sino porque necesitaba sus votos para gobernar Navarra y para gobernar España".

Con ello demuestra "tener un estómago a prueba de bomba", ha sostenido añadiendo que "como todo es tan indigno y tan despreciable, como es tan vomitivo hasta para los propios dirigentes socialistas, intenta justificar lo injustificable con un relato repleto de mentiras".

Pero, ha asegurado, por "mucho que lo intenten" el PSOE no va a poder blanquearse puesto que "han entregado la capital de Navarra a un partido fascista abertzale como EH Bildu" y "esa mancha no la van a poder borrar nunca".

Ha argumentado sus palabras sobre Bildu señalando que "fascistas son los que no respetan los derechos y las libertades de los demás, los totalitarios, los que atacan la democracia y la convivencia y, encima, no solo no se arrepienten, sino que hacen gala de ello".

Esparza ha insistido en que "para justificar lo injustificable, Pedro Sánchez recurre a lo de siempre: la mentira, la manipulación, el engaño a los españoles", replicando que el problema no es UPN, sino él y el PSOE que "han convertido la política en un juego de tronos donde ya no existen las más mínimas reglas de respeto y de decencia y solo hay un único objetivo: alcanzar el poder al precio que sea.

En esa línea ha cuestionado que se presente a EH Bildu como "un partido moderado y progresista", cuando es "un partido con pocos progresistas y con demasiados terroristas en sus filas"

Para UPN, en palabras de su presidente, esta moción de censura no es a Ibarrola o a su partido, sino "un ataque, una agresión y una censura a todos los demócratas de este país".

En un discurso, en el que ha recordado a sus dos compañeros asesinados por ETA, Tomás Caballero y José Javier Múgica, ha calificado de "ignominia" y "vergüenza" el acuerdo con EH Bildu de un PSN al que "ya nadie reconoce" y que con esta decisión "degrada la política hasta los límites más bajos que habíamos conocido".

Ha concluido asegurando que el PSOE "será castigado por los ciudadanos en las próximas elecciones".