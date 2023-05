Esparza, sobre la renuncia de candidatos de Bildu: "No les vamos a dar las gracias por mantener a 37 terroristas"

Considera que EH Bildu "sólo pretende intentar lavarse la cara con todo el revuelo que se ha formado" y seguir pactando con el PSN

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado, tras la renuncia de candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre, que "no les vamos a dar las gracias por retirar a siete asesinos y mantener a 37 terroristas".

En declaraciones de los medios de comunicación, Esparza ha destacado que "tan necesarias para cometer un asesinato son las personas que aprietan el gatillo como todo el grupo, toda la banda terrorista que hace posible que se desarrolle ese atentado".

"Todos aquellos que forman parte de la banda terrorista ETA son corresponsables de los asesinatos de ETA porque han prestado su apoyo, porque han defendido a los asesinos, incluso porque han brindado con champán cuando se cometían asesinatos. Por tanto, en las listas de EH Bildu se siguen incluyendo 37 terroristas como candidatos, 37 terroristas que, como digo, han ayudado a cometer asesinatos, han amparado a los asesinos, los han protegido, los han defendido y celebraron los atentados de ETA, banda a la que pertenecían, porque por eso han sido condenados, por eso son terroristas, porque fueron condenados por la justicia por pertenecer a una banda terrorista como ETA", ha reivindicado.

Además, el regionalista ha considerado que EH Bildu "sólo pretende intentar lavarse la cara con todo el revuelo que se ha formado y seguir llegando a acuerdos con el Partido Socialista". "Bildu ha demostrado, con esta decisión de incorporar a estos 44 terroristas de ETA en sus listas, que se siente orgulloso de su pasado terrorista, que se siente orgulloso de lo que hicieron, y ha pasado de hacerles homenajes a los asesinos, a los terroristas, cuando salen de la cárcel, a hacer que sean concejales", ha señalado.

A su juicio, esta es "una realidad indigna, y una realidad que deja a las claras lo que nosotros hemos venido diciendo desde ya hace cuatro años y seguimos manteniendo hoy". "No se puede llegar a acuerdos con una formación política como EH Bildu", la que, según ha indicado, "es una formación política que no es normal, no es una más en este país". "Sigue defendiendo y se siente orgulloso de su pasado, de un pasado de dolor, de asesinato y de muerte. Y sigue poniendo en valor a quienes participaron directamente en esa organización terrorista, en esa banda terrorista. En este caso, incluyéndolos en las vistas electorales", ha remarcado, tras criticar que EH Bildu "no considera malo lo ocurrido".