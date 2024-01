Esparza, sobre la adjudicación de Belate: "No sería la primera vez que un gobierno socialista nos roba"

Óscar Chivite defiende que el proceso de licitación de las obras de los túneles ha sido "legal y transparente"

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado este jueves que puede "asegurar" que el proceso de licitación de las obras de los túneles de Belate ha sido "legal y transparente", mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido que "esto empieza a oler mal" y "no sería la primera vez que un gobierno socialista nos roba a todos los ciudadanos".

Esparza ha preguntado en el pleno del Parlamento al Gobierno foral sobre la adjudicación de la obra de los túneles de Belate, "la mayor obra pública en los últimos 10 años", y un tema en el que hay "espacios oscuros, con cuestiones nada clara" y que "apesta".

Ha señalado que en torno a esta adjudicación "hay consideraciones que lejos de generar confianza y tranquilidad, nos generan mucha intranquilidad". "Esto empieza a oler mal y no sería la primera vez que un gobierno socialista nos roba a todos los ciudadanos", ha señalado, para indicar que "la mesa de contratación de la adjudicación de los túneles de Belate la componen ocho personas, tres jefes de servicio, dos jefes de sección, un interventor, un letrado y un letrado también de la junta de contratación, de estos ocho, tres, los dos letrados y el interventor, están en contra".

Esparza ha expuesto que "con informes negativos de dos letrados y de la intervención se adjudica la obra más importante de los últimos diez años" y ha preguntado a la presidenta del Gobierno si está "nerviosa" con lo que recogen dichos informes porque "yo en su lugar estaría muy nervioso".

Ha criticado que quien "preside la mesa de contratación decide en un procedimiento viciado, y no lo digo yo, quién es el adjudicatario de la mayor obra de Navarra, que lo hace incumpliendo la ley foral de contratos públicos, que no justifica las valoraciones técnicas, que no quiere hacer caso a las indicaciones de los letrados; esa persona que la han puesto ustedes, señora Chivite, a dedo, es la persona clave en esta contratación". "O se empiezan a explicar mejor, señora presidenta, o este Parlamento abrirá un caso Belate", ha advertido, para señalar que este tema "empieza a apestar".

Por su parte, el consejero ha reiterado que el proceso de licitación y de adjudicación de las obras del desdoblamiento del túnel de Belate es "un proceso completamente legal y transparente". Ha trasladado a Esparza que le produce "desconcierto" que "aliente la especulación, las conjeturas y las suposiciones que no tienen base sólida alguna".

Le ha reprochado que "es incapaz de poner en valor una de las obras más relevantes, complejas e importantes para el futuro de Navarra, que es el desdoblamiento del túnel de Belate que llega 20 años tarde". "Ustedes fueron incapaces de activar esa obra y es este Gobierno, el Gobierno de María Chivite, el que por fin consigue poner las máquinas a trabajar", ha manifestado.

Ha defendido el consejero que "construir el nuevo túnel de Belate significa aumentar la seguridad vial de la carretera y seguir avanzando en las obras de la N-121-A". Además, ha expuesto que "existe una directiva europea que obliga a cumplir los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras; también era una exigencia cuando UPN estaba en el Gobierno".

Óscar Chivite ha indicado al portavoz regionalista que "se da por hecho que el líder de la oposición debería conocer cómo funciona una mesa de contratación y quién la compone". "Se trata de un órgano técnico independiente del que no forma parte ningún alto cargo del Gobierno, está integrado por personal funcionario, no es cogido a dedo", ha expuesto, para añadir que "la toma de decisiones se produce mediante mayorías". "La mesa de contratación que ha desarrollado el proceso de adjudicación del túnel de Belate está compuesta por ocho personas, cinco ingenieros y tres jurídicos, ningún político", ha expresado.

Ha indicado que "a nivel técnico, evaluar este proyecto ha sido uno de los más complicados de los últimos tiempos y es por eso por lo que se han registrado posturas diferentes". "Con rotundidad reitero que se trata de un proceso completamente legal, puesto que cada profesional, después de realizar sus valoraciones particulares y sus diferencias, firmaron el conjunto de las actas del procedimiento", ha indicado, para asegurar que "todos los miembros de la mesa han firmado esas actas más allá de sus votos particulares". "El mismo interventor que registró su voto particular, fiscalizó el procedimiento de forma favorable con reparo no suspensivo", ha dicho.

Ha asegurado que "en cualquier proceso, si no se cumple con los pliegos, Intervención fiscaliza el expediente con reparo suspensivo y esto paraliza inmediatamente el procedimiento". "En caso de haber habido alguna irregularidad manifiesta, el proceso se hubiese suspendido y este no ha sido el caso", ha expuesto, para comentar que "como en las sentencias pueden existir votos particulares, pero la resolución del proceso es el que determina el final del expediente, que en este caso es evidente que ha sido finalmente favorable".

Chivite ha manifestado que "las obras del túnel de Belate son ya, a pesar de ustedes, una realidad". "Y es el Gobierno de María Chivite el que después de años lo pone en marcha", ha subrayado, para trasladar a Esparza que "algo por Navarra y no contra Navarra".