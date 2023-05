Esparza pide "concentrar el voto en UPN" como "única alternativa al Gobierno de Chivite y Bildu"

Ibarrola dice que "votar cualquier partido que no sea UPN es facilitar que en Pamplona sea alcalde Joseba Asiron"

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha asegurado este sábado que "el voto que puede cambiar el Gobierno de Navarra es el de UPN" y ha pedido que, "quien quiera un cambio de Gobierno en Navarra, vote a UPN". "Somos los únicos que lo podemos conseguir, los otros partidos no tiene fuerza suficiente. Concentrar en UPN el voto de todas las personas que quieren cambiar el Gobierno de María Chivite y Bildu es la única manera para no quedarnos a medio camino", ha señalado.

En el acto central de UPN en la campaña para las elecciones forales y municipales del 28 de mayo, Javier Esparza ha asegurado que "dispersar el voto en otras opciones" que no sean UPN "supone hacer un favor a Chivite, a Sánchez, a Otegi y a Asiron". "UPN es la única alternativa para sacarlos del Gobierno. Les digo a los votantes del centroderecha que si Chivite quiere que votes al PP y no a UPN, pregúntate por qué. Si Asiron quiere que votes al PP y no a UPN, pregúntate por qué. Los socialistas y la izquierda abertzale están encantados con que el PP nos quite algo de voto a UPN porque de esa manera se debilita a la única fuerza que es alternativa real para presidir Navarra, de esa manera se ayuda a Chivite y a EH Bildu. No se lo pongamos en bandeja, no les hagamos ese favor", ha pedido.

Al acto, que ha tenido lugar en el Navarra Arena de Pamplona, han asistido unas 1.200 personas, y en él ha intervenido también la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola. Entre los asistentes se encontraban el expresidente de UPN y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz; el vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona, Enrique Maya; la número dos de la lista al Parlamento foral y secretaria general del partido, Yolanda Ibáñez; el alcalde de Tudela y candidato a la reelección, Alejandro Toquero; así como candidatos al Parlamento y cabezas de lista a las elecciones municipales.

Javier Esparza ha afirmado que "solo hay dos opciones para presidir Navarra, María Chivite con Bildu o Javier Esparza, el resto de candidatos no tienen ninguna opción de presidir esta tierra". "Aspiramos a obtener un mayoría lo más amplia posible para poder gobernar", ha dicho.

Tras ello ha asegurado que "no queremos ningún acuerdo con el PSN, con este PSN, no". "UPN, a diferencia del PP, no va a hacer presidenta a Chivite. El PP afirmaba hace unos días que si los socialistas rompían con Bildu podrían contar con sus votos en Navarra y País Vasco, ofrecía sus votos al PSN, al 'sanchismo', votos para hacer presidenta a Chivite. Pues bien, que nos escuche bien el señor Feijóo -presidente del PP-, UPN no va a hacer presidenta a Chivite, porque UPN va a ganar las elecciones y es la única alternativa real a un Gobierno de los socialistas con EH Bildu", ha señalado.

Además, ha afirmado que si bien él ha dicho que quiere que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España, no le ha escuchado al líder del PP decir que quiere que Javier Esparza sea presidente de Navarra.

Durante su intervención, el candidato regionalista ha señalado que "con UPN Navarra era líder, era referente, era incluso envidiada por otras comunidades, y ahora ya no, no estamos donde tenemos que estar, no aprovechamos las capacidades que tiene nuestra tierra porque no se está gestionando bien".

Frente a ello, ha asegurado que UPN "va a poner a Navarra en el lugar que le corresponde". "El Gobierno que ha presidido Chivite no ha sabido mejorar esta tierra, Chivite ha perdido una oportunidad que le cayó no del cielo, sino más bien del infierno, de la mano de EH Bildu, y la sociedad navarra se lo va decir en las urnas", ha indicado.

Así, ha insistido en que "Chivite ha perdido su oportunidad y no va a tener otra oportunidad, los navarros no se la van a volver a dar".

Javier Esparza ha subrayado que "votar al PSN es votar para que EH Bildu siga teniendo las llaves de esta tierra". "Bildu tiene que salir del Gobierno de Navarra y de los ayuntamientos, vamos a sacarlos del Gobierno y de los ayuntamientos y no vamos a parar hasta conseguirlo, y lo vamos a conseguir", ha asegurado, para señalar que "quien ha frenado siempre a EH Bildu es UPN y quien va frenar de nuevo a EH Bildu es UPN".

IBARROLA: "SÓLO HAY DOS OPCIONES, O BILDU O UPN"

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "sólo hay dos opciones reales de Gobierno en Pamplona, o Bildu con Joseba Asiron o UPN con Cristina Ibarrola, o imposición con Bildu o libertad con UPN, quedarnos aislados con Bildu o estar conectados y abiertos al mundo con UPN".

Ibarrola ha asegurado que "votar cualquier partido que no sea UPN es facilitar que en Pamplona sea alcalde Joseba Asiron". "No tengo ninguna duda de que voy a ser la futura y una gran alcaldesa de Pamplona. Vamos con UPN a conseguir revalidar la Alcaldía de Pamplona", ha señalado.

La candidata ha afirmado, no obstante, que "necesitamos movilizar a toda Pamplona para sumar apoyos a nuestro proyecto". "Necesitamos todos hacer un último gran esfuerzo porque hoy más que nunca nos hace falta que UPN gane estas elecciones con rotundidad, debemos pegar un golpe sobre la mesa y demostrar que Pamplona quiere a UPN", ha señalado.

Cristina Ibarrola ha asegurado que "Pamplona no se merece la lamentable imagen que está teniendo a nivel nacional por el vergonzoso pacto entre Bildu y el PSN". "Han conseguido que a nivel nacional piensen que los pamploneses quieren que gobiernen los violentos, porque Bildu y el PSN están mercadeando de manera vomitiva, solo con tal de seguir agarrados al sillón", ha añadido.

Así, la cabeza de lista de UPN ha señalado que "el candidato de María Chivite a la Alcaldía de Pamplona es Joseba Asiron". "Ese es el valor que le dan a Pamplona y no lo vamos a consentir. No podemos permitir que vuelva Asiron, alguien que como primera medida cuando llegó a la Alcaldía colocó la ikurriña en el balcón durante el chupinazo", ha subrayado.

Además, ha reprochado a Asiron que el número tres de su lista sea Joxe Abaurrea, quien era edil cuando ETA asesinó al concejal de UPN Tomás Caballero y que "ha sido incapaz de condenar ese asesinato". "Preguntaría directamente a Asiron cómo puede mirarnos a la cara y hablarnos de convivencia y de respeto. Está desacreditado para hablar de cualquier medida de Pamplona", ha asegurado

Cristina Ibarrola también ha sido muy crítica con el PSN, señalando que "ha traspasado todas las líneas rojas de la ética y la moral por seguir agarrado a esos sillones del Gobierno". "Están dispuestos a todo por seguir mandando en Navarra, por visibilizar sus siglas aun perdiendo el respeto a sus principios. Votar al PSN es votar pactos con Bildu, es votar como alcalde a Joseba Asiron", ha asegurado, para insistir en que "Asiron y Chivite están mercadeando para conseguir otros objetivos, no tienen proyecto para Pamplona".

Frente a ello, ha asegurado que UPN va a "vender progreso, futuro y libertad para esta ciudad, esa es la diferencia entre ellos y nosotros".

Del mismo modo, ha criticado al Partido Popular, que "se ha sumado a los bandazos y tampoco tiene proyecto para Pamplona". "Tan dignos en que no hay que apoyar para nada al 'sanchismo' y ahora resulta que están dispuestos a hacer presidenta a Chivite si se aparta de EH Bildu. Su estrategia se ha diluido como un azucarillo en el agua", ha asegurado.

Ibarrola ha afirmado que "UPN en cambio quiere Pamplona y la quiere de verdad, ni ahora ni nunca vamos a negociar con ella".