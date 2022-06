Esparza pide a Chivite que cese a Remírez por su "incompetencia absoluta" en la gestión de los incendios

Considera que "se han producido errores de bulto" que han puesto "a personas y a localidades enteras en peligro"

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, que cese a su vicepresidente primero, Javier Remírez, por su "incompetencia absoluta" en la gestión de los incendios.

Una petición que la coalición realizó este miércoles y que fue contestada por la presidenta "con descalificaciones y con una gracieta", ha censurado Esparza, en declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento. "Después de que se quemen 10.000 hectáreas, Navarra no está para gracietas de la presidenta del Gobierno", ha reprochado.

Javier Esparza ha asegurado que tanto los sindicatos agrarios, como los alcaldes, vecinos, Policía Foral, Guarderío y voluntarios "se quejan de lo mismo", que es la "incompetencia absoluta por parte del vicepresidente por no haber decretado el nivel de preemergencia con las alertas que existían". "Y eso nos ha costado que en Navarra se quemen 10.000 hectáreas, el mayor incendio de la historia" de la Comunidad foral, ha lamentado.

"Supongo que todos esos también para la presidenta Chivite serán capitanes a posteriori", ha afeado Esparza, que ha reprochado que "estamos en lo de siempre, se quema media Navarra y se pretende que aplaudamos al Gobierno y no critiquemos su gestión".

El portavoz de NA+ ha asegurado que "se han producido errores de bulto en la gestión de los incendios, que acabaron poniendo a personas y a localidades enteras en peligro y que han generado un daño, en algunos casos irreparable, desde el punto de vista medioambiental". "¿En este escenario nadie es responsable de nada? ¿Nadie es capaz de reconocer errores, nadie va a tener la dignidad de dimitir por su incompetencia?", se ha preguntado.

Esparza ha afirmado que "no están a la altura" y ha pedido a la presidenta Chivite que "si Remírez no dimite, lo cese de inmediato, no puede seguir ni un minuto más en su puesto, porque ha demostrado que nos está capacitado para ser vicepresidente del Gobierno".

Igualmente, ha solicitado la comparecencia urgente de María Chivite, que se tramitará en la Mesa y Junta de Portavoces del próximo lunes, y ha esperado que comparezca la semana que viene. "Entiendo que se tiene que buscar un hueco en la agenda parlamentaria para que el Gobierno dé respuesta a esta situación", ha remarcado.

Para el presidente de UPN, "inexplicable que con las alarmas que había y con la información que tenia el Gobierno y todos los navarros el sábado" respecto a la ola de calor, la velocidad de los vientos y la escasa humedad en el monte "no se tome ninguna medida preventiva".

"Porque los incendios te dan una oportunidad si se reacciona rápido, pero para eso hay que estar preparado, justo lo que no ocurrió en Navarra", ha recalcado. "Decretan el Plan de Protección Civil a posteriori, cuando ya tenemos media Navarra ardiendo; eso es un error de bulto y nosotros creemos que hay que pedir responsabilidades políticas", ha concluido.

Por otro lado, han pedido comparecer a petición propia en la Cámara foral el consejero Javier Remírez y la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, para informar acerca de los incendios.