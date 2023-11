Esparza espera que el debate sobre la Lorafna "deje claro al independentismo vasco que son minoría" en Navarra

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha esperado que el debate sobre la actualización de la Ley del Amejoramiento del Fuero (Lorafna) "deje claro al independentismo vasco que son minoría" en Navarra y para que los socialistas "se den cuenta que no pueden seguir de la mano de EH Bildu y vuelvan a posiciones moderadas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, después de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya reivindicado en un acto en Pamplona "otro estadio político" para Navarra y Euskadi "que nos permita tener más competencias y soberanía".

En este sentido, ha dicho a Otegi que "no se hagan ilusiones, que Navarra no quiere ser parte de Euskadi, por mucho que se empeñen". Y ha replicado que "Navarra ya decide elección tras elección" y "hay una mayoría social y política clara que creemos en una Navarra foral diferenciada dentro de España".

En opinión del presidente regionalista, el acto de EH Bildu "deja a las claras por qué no se debió abrir" la ponencia para actualizar la Lorafna porque "Otegi quiere una Navarra arrodillada". "Generar este debate es una cesión del PSN a EH Bildu a cambio de los votos para que María Chivite sea presidenta", ha afirmado. "El Partido Socialista le ha permitido a Bildu hablar de independencia en Navarra con lo que ello conlleva", ha lamentado.

El dirigente regionalista ha recordado que "nosotros votamos no" a la ponencia sobre la Lorafna "y creo que hoy queda a las claras por qué el Partido Socialista debiera haber votado no a abrir este debate en este momento". "Y queda claro que se abre este debate por un interés partidista, única y exclusivamente", ha aseverado.

Así, ha esperado que este debate "deje claro al independentismo vasco que son minoría, que deje claro a la izquierda abertzale y al nacionalismo vasco que son minoría en Navarra". Ha exigido a EH Bildu que "respete a los navarros" y ha manifestado que "Euskal Herria no es una nación, nunca lo ha sido, es un cuento chino, es una ensoñación, una entelequia falsa en la que, por mucho que pretendan que esté Navarra, Navarra no va a estar".

Por otro lado, ha criticado que en la coalición abertzale "hablan de autogobierno, pero luego EH Bildu se pliega al PSOE y a Pedro Sánchez y no rechista cuando desde el Gobierno de España socialista en ocasiones se invaden competencias en Navarra", poniendo como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Vivienda. "El autogobierno no les importa absolutamente nada. Ellos siguen con sus obsesiones y con su Euskal Herria inventada, no tienen otro motivo", ha reprochado.

Javier Esparza ha trasladado el compromiso de UPN "con la defensa del régimen foral, con esa Navarra foral y española, diferenciada y dentro de España". "Y es hora de que el PSN se dé cuenta de que EH Bildu no es un socio fiable" porque "no condena a ETA" y "quieren una Navarra arrodillada a Euskadi", ha subrayado. "Ese no puede ser el socio de un Partido Socialista que de verdad no haya renunciado a todos sus principios", ha añadido.

Por todo ello, ha esperado que "en esta ocasión los socialistas navarros se pongan del lado de UPN en la defensa del régimen foral". "Ojalá sirva para que se den cuenta que no pueden seguir de la mano de EH Bildu y vuelvan a posiciones moderadas en favor del progreso y del desarrollo de Navarra; las posiciones que históricamente tuvo un Partido Socialista que tenía claro que había líneas que nunca iba a traspasar".