Esparza dice que "el voto que de verdad puede cambiar el Gobierno de Navarra es el de UPN"

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha asegurado este viernes que "todos esos ciudadanos que no quieren otros cuatro años de Gobierno del tándem Chivite-EH Bildu tienen que saber que el voto que de verdad puede cambiar el Gobierno de Navarra es el voto a UPN".

En un acto en Tudela para cerrar la campaña electoral, Javier Esparza ha subrayado que "UPN es el principal partido de Navarra, el partido mayoritario, el que más votos, de largo, va a recibir, y eso se nota, eso se palpa en la calle, y eso se nota también en el nerviosismo del resto de los partidos hacia UPN".

Así, Esparza ha calificado de "indecente lo que están haciendo Chivite y el Partido Socialista mintiendo de nuevo a sus posibles votantes". "En 2019 ya les mintieron diciendo que no iban a pactar con EH Bildu y pactaron. Esta vez, a esa mentira, que vuelven a repetir de nuevo en esta campaña electoral, como si ya les fuera a creer alguien, se une la de que van a ser la primera fuerza en Navarra y que van a igualar o hasta superar a UPN en el número de parlamentarios. Es una muestra de su desesperación. De sus nervios.Del miedo que tienen porque saben que van a perder votos y que van a perder el Gobierno de Navarra", ha dicho.

El candidato de UPN ha asegurado que "el domingo Chivite se va a llevar una gran sorpresa, mejor dicho, se va a llevar una gran decepción, van a quedar al descubierto sus mentiras".

Javier Esparza ha señalado que "los navarros y las navarras deben reflexionar con seriedad y responsabilidad" para decidir su voto el domingo. "Muchos ciudadanos llevamos cuatro años quejándonos, con toda la razón, de las decisiones y las políticas del Gobierno de Chivite, Bildu, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Pues bien, el domingo tenemos la posibilidad de mandarlos a casa y de cambiar el Gobierno para hacer otras políticas que vuelvan a hacer de Navarra una tierra envidiada, el mejor lugar para vivir", ha asegurado.

El candidato regionalista ha afirmado que el 28 de mayo "solo va a haber dos opciones para presidir Navarra, Chivite junto con EH Bildu o Javier Esparza, porque Chivite solo será presidenta si le vota EH Bildu, no le va a valer la abstención, necesita el sí de Bildu, el sí de quienes no han dudado en meter a terroristas en sus listas electorales".

Javier Esparza ha señalado que "los otros partidos de centro derecha van a quedar muy lejos de tener opciones de presidir Navarra con el número de parlamentarios que van a obtener, solo un UPN fuerte, que concentre el mayor número de votos, va a poder hacer posible un cambio de Gobierno". "Por eso, quien quiera cambio de Gobierno en Navarra, que vote a UPN. Quienes están aún indecisos y quieran cambio de Gobierno, que nos voten y podremos lograrlo", ha subrayado.

En la misma línea, ha indicado que "no podemos correr el riesgo de dispersar el voto entre otras opciones". "Eso va a dificultar que se llegue a un buen final, al final que todos queremos y que estoy convencido de que podemos conseguir. Si no, nos quedaremos a medio camino", ha señalado.

Así, ha pedido para UPN "el voto de todos esos votantes socialistas que votaron a Chivite en 2019 y que se han sentido engañados porque les dijo que no iba a pactar con Bildu y les mintió; el voto de todos aquellos navarros y navarras que no comparten las políticas que han hecho Chivite y su pentapartito y el rumbo equivocado que le han dado a Navarra; el voto de todos los colectivos, que son muchos, que se han sentido ninguneados y maltratados en estos cuatro años; el voto de ese votante de centro derecha que está harto de los últimos 8 años de cuatripartitos y pentapartitos".

Javier Esparza ha reiterado que "dispersar su voto entre otras opciones supone hacer un favor a Chivite, a Sánchez, a Otegi y Asiron".

El candidato regionalista ha señalado que "en UPN aspiramos a obtener una mayoría lo más amplia posible para poder gobernar, gobernar para hacer otras políticas, para darle a Navarra el cambio de rumbo que necesita tras estos ocho años".

Por otro lado, Javier Esparza ha querido "dejar claro que no queremos ningún acuerdo de Gobierno con este Partido Socialista, no queremos ningún acuerdo de Gobierno con quienes tanto daño han hecho a Navarra, con este PSN, no".

Esparza ha defendido que "UPN es una opción moderada, sensata e integradora en la que caben todos aquellos que se sienten navarros y españoles, pero están decepcionados por el trato que el PSN ha dado a una formación que sigue sin condenar a ETA".

"UPN tiene experiencia sobrada de gestión y hemos demostrado saber gestionar. Con UPN, Navarra consiguió ser referente a nivel nacional e internacional. Un liderazgo que hemos perdido y que necesitamos recuperar. Somos el único partido que no tiene casos de corrupción", ha señalado.

También ha destacado que UPN es "el único partido que toma sus decisiones en Navarra". "Geroa Bai y EH Bildu las toman en Bilbao; el PP, PSOE, Vox, Ciudadanos, IU y Podemos, en Madrid. Nosotros, UPN, no somos ninguna franquicia de ningún partido nacional ni de ningún partido vasco", ha destacado.