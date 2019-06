Esparza dice que el PSOE pacta en Navarra "con escaños manchados de sangre"

Se desmarca una convocatoria de manifestación este sábado contra el PSN

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha afirmado que la composición de la Mesa del Parlamento de Navarra refleja que "hay un acuerdo entre el PSN y EH Bildu y a nivel nacional ese acuerdo está bendecido por el PSOE", tras lo que ha considerado que "el socialismo español está pactando con escaños manchados de sangre".

Javier Esparza, que se ha reunido este viernes en el Parlamento de Navarra con el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al PSOE que "diga la verdad al conjunto de los españoles y de los navarros, hay un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu, esta es la realidad, esto es lo que se visualizó en Navarra el pasado miércoles".

El presidente regionalista ha subrayado que, "pese a todo lo que está diciendo el PSOE, en Navarra hay un acuerdo entre el PSN y EH Bildu y a nivel nacional ese acuerdo está bendecido por el PSOE, es decir, Pedro Sánchez, presidente de todos los españoles, ha pactado con Bildu en Navarra y está entregando la gobernabilidad de Navarra a EH Bildu, está entregando la gobernabilidad de Navarra a un partido que es legal, como ayer decía la portavoz del Gobierno -Isabel Celaá-, pero desde luego sus escaños no son iguales a los del resto de formaciones políticas de este país, los escaños de EH Bildu están manchados de sangre, y con esos escaños manchados de sangre está pactando el socialismo español".

Javier Esparza ha afirmado que "esta es una raya que nunca antes se había traspasado, ningún presidente de España había alcanzado un acuerdo con los herederos de los asesinos, ningún presidente de España había alcanzado un acuerdo de gobernabilidad para que sea EH Bildu quien decida el futuro de todos los navarros, el futuro de la política en nuestra comunidad".

Así, Esparza ha asegurado que la candidata del PSN, María Chivite, "insiste en conformar un Gobierno en minoría, pero no va a ser presidenta si no lo es con el apoyo de Bildu, y Bildu ha dicho públicamente que su abstención no va a ser gratis, por lo tanto, o hay un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu, o Chivite no será presidenta".

El presidente de UPN ha destacado que el sábado se constituyó el Ayuntamiento de Pamplona y los concejales socialistas se votaron a sí mismos, tras los que Enrique Maya resultó elegido alcalde por Navarra Suma. "Tuvimos que salir del Ayuntamiento de Pamplona entre insultos, entre abucheos, protegidos por la policía, los concejales socialistas y los de Navarra Suma salieron de esa forma del Ayuntamiento de Pamplona. En ninguna otra capital de España ocurrió lo que ocurrió en Pamplona el pasado sábado", ha indicado.

Tras ello, ha explicado que el miércoles "se constituyó la Mesa del Parlamento con la presencia de EH Bildu y después vimos los abrazos entre los miembros de EH Bildu y los socialistas navarros, y las mesas en los parlamentos se constituyen a través de acuerdos entre las diferentes formaciones políticas, en Navarra también, por tanto, hay un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu".

Javier Esparza ha añadido que, "ya que se puede llegar a acuerdos, más allá de que a nuestro juicio sean inmorales, cada uno libremente decide a quién elige de socio y con quién pacta o no pacta, lo que no se puede permitir es que se quiera engañar a los ciudadanos, que no se diga la verdad".

Por último, Esparza se ha desmarcado de una convocatoria de manifestación que se está realizando por redes sociales y Whatsapp para este sábado, cerca de la sede del PSN en Pamplona, en contra de un posible Gobierno que necesitaría de la abstención de EH Bildu.

El candidato de Navarra Suma ha subrayado que esa movilización "no cuenta con el aval de lo que nosotros representamos como formación política". "Pensamos que los escraches y las presiones las realizan históricamente en Navarra los miembros de la izquierda abertzale y a nivel nacional los de Podemos. Desde luego no compartimos que se impulse una convocatoria de este tipo, quiero dejarlo claro para que no se confundan los términos y para que todo el mundo sepa que no vamos a participar en ese convocatoria", ha dicho.