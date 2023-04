Esparza dice que Pedro Sánchez es "el máximo responsable del deterioro" de Navarra

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha señalado este sábado que el presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "permitió los pactos con Bildu" en Navarra y ha considerado que es "el máximo responsable de lo que está ocurriendo en Navarra, es el máximo responsable del deterioro de nuestra tierra".

Esparza ha intervenido en Corella en un acto de presentación de las candidaturas de UPN a las elecciones municipales y ha hecho alusión a la visita que ha realizado también este sábado a Navarra Pedro Sánchez.

El candidato de UPN ha señalado que Sánchez y la presidenta de Navarra, María Chivite, son "dos caras de la misma moneda" y ha sido muy crítico con el líder de los socialistas. "Ha seguido utilizando Navarra como moneda de cambio cada vez que ha tenido la oportunidad. Sánchez y Chivite, empeñados en blanquear a EH Bildu. Sánchez entregó Navarra a los testaferros de ETA, Sánchez ha permitido que Bildu mande en Navarra, ha consentido que los testaferros de ETA hagan y deshagan a su antojo en esta tierra. Todo por el poder", ha censurado.

Así, Javier Esparza ha sostenido que Sánchez y Chivite "engañaron a sus votantes". "Pedro Sánchez mintió públicamente también aquí, en Navarra, en un medio de comunicación, cuando afirmó que esos pactos con Bildu no se iban a producir. Engañó a todos su votantes, igual que hizo María Chivite. Y ahora dicen que no piensan dar cabida a EH Bildu en su Gobierno. Nos mintieron una vez y lo volverán a hacer si con ello mantienen el sillón", ha afirmado.

El candidato regionalista ha señalado que "Pedro Sánchez y María Chivite han dilapidado el mayor activo que puede tener un político, que es la honestidad y la credibilidad". "Esta es la verdad de lo que ha ocurrido. Pedro Sánchez va a pasar a la historia por haber permitido los pactos de los socialistas con Bildu para gobernar Navarra. Que se lo cuente a sus socios europeos, que conozcan la verdad, a ver qué les parece que el presidente de un gran país como es España esté pactando con quienes homenajean a asesinos cuando salen de la cárcel", ha dicho.

Por ello, ha pedido que "no vengan ahora con querer trasladar la idea de que son socialdemócratas, que no vengan de moderados, que no hablen de derechos de las personas, ya no cuela, han demostrado que solo les interesa el poder, han demostrado lo que son, y a eso le vamos a poner coto en las próximas elecciones municipales y forales".

Javier Esparza ha afirmado que "seguramente el mayor reto que tenemos de cara a las próximas elecciones está en conseguir movilizar a los ciudadanos que quieren un cambio de Gobierno, que están descontentos, que están decepcionados con el Gobierno de Chivite con EH Bildu, con los pactos de Chivite con EH Bildu".

Así, ha señalado que "hay que animar a esas personas precisamente a que participen, a que actúen, a que decidan, todos los que queremos un cambio nos tenemos que mover". "La gente no se puede quedar en casa de brazos cruzados porque su implicación es clave para cambiar y mejorar el futuro de Navarra. Tenemos que pedir a los ciudadanos que quieran que Navarra progrese y vuelva a ser líder que no se resignen, que actúen, que decidan la Navarra en la que quieren vivir, porque en ellos está la decisión", ha asegurado.

En ese sentido, ha pedido a los ciudadanos "que piensen ante todo en Navarra, en las localidades en donde viven, que piensen en si quieren pagar más o menos impuestos, que piensen si quieren tener una sanidad pública mejor o peor, tener mayores listas de espera como ha ocurrido esta legislatura o menores listas de espera, que les atiendan por teléfono o de manera presencia en los centros de salud como se hacía antes, que piensen si quieren volver a tener pleno empleo en Navarra, como consiguió UPN, que comparen las 37.000 hectáreas que se han licitado del Canal de Navarra con Gobiernos de UPN y las cero hectáreas que han licitado el resto de Gobiernos cuatripartitos o pentapartitos, que analicen los kilómetros de autovía que se construían antes o cómo estaban nuestras carreteras y cómo están ahora".

Del mismo modo, ha señalado que "pueden comparar también los índices de pobreza de la Navarra de antes con la Navarra de ahora, y que piensen quiénes son los responsables del profundo deterioro de esta tierra". "Nosotros sabíamos y advertimos que los pactos con Bildu eran sinónimo de menos convivencia, de menos prosperidad y de menos empleo, pero a los socialistas les dio igual, sólo pensaron en el sillón, en el poder, al precio que fuera. No tienen principios, no tienen ideología, sólo tienen un objetivo, gobernar a cualquier precio", ha asegurado.