Esparza dice que Pedro Sánchez decidirá los pactos en Navarra y pide que se resuelva antes del 23 de julio

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha reiterado este martes que "la decisión de quién va a gobernar Navarra la va tomar Pedro Sánchez" y ha indicado que si el líder del PSOE "permite que María Chivite sea presidenta de la mano de EH Bildu, Pedro Sánchez es el máximo responsable de esa decisión y es bueno que se lo cuente a los españoles antes del 23 de julio", fecha de las elecciones generales.

Esparza ha señalado, al término de la primera Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra de esta legislatura, que María Chivite "ha sido la primera presidenta socialista gracias a Bildu, quiere seguir siendo presidenta de Navarra gracias a Bildu, pues que diga la verdad, que se actúe con transparencia, que conforme el Gobierno antes del 23 de julio". "Sería algo sano desde el punto de vista de la transparencia y la democracia. Si están tan seguros, si no se avergüenzan de conformar gobiernos como el que quieren hacer, que lo hagan antes del 23 de julio, que no engañen más a los ciudadanos, que no mareen la perdiz, y que se lo cuente al señor Sánchez", ha indicado.

Después de que Chivite haya señalado que Esparza "pretende conseguir en los despachos lo que no le han dado los navarros", el presidente de UPN ha afirmado que "esto no va de despachos o no despachos, el PSOE es un partido federal, y quien toma la decisión no es María Chivite, la decisión de quién va a gobernar navarra la va tomar Pedro Sánchez". "Si Pedro Sánchez permite que Chivite sea presidenta de la mano de EH Bildu, Pedro Sánchez es el máximo responsable de esa decisión y es bueno que se lo cuente a los españoles antes del 23 de julio", ha asegurado.

Javier Esparza ha subrayado que "lo que no le han dado a María Chivite los navarros es su apoyo para ser presidenta". "A Javier Esparza le votaron 92.000 navarros y navarras, a María Chivite le han votado 68.000. María Chivite, que conformaba un Gobierno con 23 parlamentarios, ha pasado a tener 21. Por lo tanto los ciudadanos no han avalado su gestión. Yo no voy a consentir que se mienta a los ciudadanos con total y absoluta impunidad. ¿Quiere ser presidenta gracias a EH Bildu? Pues que lo diga", ha indicado.

Por otro lado, Javier Esparza ha criticado que el lunes Pedro Sánchez "tiró del manual del año 2019, manual que viene a contar que no tienen nada que ver con EH Bildu, que están alejados de las políticas de EH Bildu, que se avergüenzan de los acuerdos de EH Bildu". "Intentan trasladar la idea de que nos han dado algunas alcaldías. A UPN nadie le ha regalado nada. UPN tiene la Alcaldía de Pamplona porque ha ganado las elecciones, y lo mismo ocurre en Egüés, en Estella o Barañáin, por tanto el Partido Socialista no nos ha regalado nada", ha asegurado.

Esparza ha indicado que en 2019 "utilizaron el mismo discurso, dijeron que no tenían nada que ver con EH Bildu, y posteriormente Chivite fue presidenta gracias a Bildu". Además, ha señalado que es "mentira" decir que fueron "acuerdos puntuales". "Ha habido cuatro Presupuestos aprobados por EH Bildu, las leyes importantes en esta legislatura las ha marcado Bildu, Bildu ha tenido las llaves de la gobernabilidad. Al PSN nosotros le ofrecimos aprobar el Presupuesto de 2021 y darle estabilidad hasta 2023 si se separaba de Bildu, y la respuesta fue que no, porque claro que hay un acuerdo con Bildu", ha insistido.

Por otro lado, respecto a la posición de Geroa Bai de no acudir a las reuniones con PSN y Contigo Navarra hasta mantener un encuentro bilateral con el PSN, Javier Esparza ha señalado que "la posición de Geroa Bai evidentemente ha sido debilitada por el peso de las urnas, ha pasado de tener nueve parlamentarios a siete, y obviamente aceptará lo que le ofrezca el PSN". "Esto forma parte de los rituales a los que nos tienen acostumbrados y ya nos los sabemos. El final será que aceptarán pulpo como animal de compañía", ha dicho.

Por otro lado, ha asegurado que ve a EH Bildu "en una posición de sentirse imprescindible, de sentir que sigue teniendo las llaves de Navarra, que va a decidir si María Chivite es presidenta o no, y desde esa posición obviamente va a ser más exigente". "EH Bildu ha pasado de siete parlamentarios a nueve y se siente más determinante, más relevante, con más capacidad de decisión. Dice que las mayorías progresistas se tienen que ver reflejadas en el futuro Gobierno de Navarra, y dice que para ese futuro Gobierno de Navarra hay que hablar con EH Bildu. El PSN tendrá que negociar con EH Bildu, eso es lo que se les está diciendo, más allá de que los socialistas intenten alargar las cosas hasta que pase el 23 de julio, porque es más fácil alcanzar un acuerdo con EH Bildu después de que pasen las generales intentando engañar absolutamente a todo el mundo", ha asegurado.

Javier Esparza ha explicado que recientemente Arnaldo Otegi (EH Bildu) "decía que si los socialistas pensaban que la gente era boba, y yo, la verdad, lo comparto". "Llevan toda la legislatura de la mano de EH Bildu y no se puede esconder algo que es tan real", ha subrayado.

UPN, "EL VOTO QUE SIRVE PARA VENCER AL 'SANCHISMO"

Por otro lado, Javier Esparza ha agradecido "a los navarros y las navarras la confianza que trasladaron a UPN, el haber sabido concentrar el voto del centro derecha en UPN en estas últimas elecciones para de esa manera hacer algo tremendamente importante, que es frenar a EH Bildu, ganarle la partida a EH Bildu". "Después del pasado sábado, el 53% de los navarros tienen un alcalde o alcaldesa de UPN", ha valorado, para subrayar que "ha sido tremendamente relevante concentrar el voto en torno a UPN, porque ha permitido que seamos la lista más votada en ayuntamientos tremendamente relevantes y como lista más votada podamos decir que tenemos la Alcaldía de Pamplona, de Barañáin, de Estella o de Egüés".

Así, el presidente de UPN ha señalado que la formación regionalista acudirá a las elecciones generales con el mismo mensaje, porque "los hechos refuerzan lo que hemos ido diciendo en todo el mes de mayo y lo que vamos a seguir diciendo hasta el 23 de julio". "El voto que sirve para vencer al 'sanchismo' es el apoyo a UPN. UPN tuvo en las forales 92.000 votos, el PP 24.000, y Vox 14.000. Un diputado en las generales está en torno a los 45.000 votos. Si no se llega a esos 45.000 votos no ayudas a sacar a Sánchez de la Moncloa", ha advertido.

Tras ello, ha asegurado que "si concentramos de nuevo el voto en UPN vamos a ganarle al 'sanchismo' en Navarra, ayudar a que Feijóo sea presidente y defender los intereses de los navarros con voz propia". "Es muy importante que todos aquellos que no quieren que Sánchez siga siendo presidente apoyen a UPN, porque se ha demostrado que es algo útil", ha defendido.