Esparza asegura que UPN no pactará con PSN y acusa a Chivite de "permitir" el "protagonismo" de EH Bildu

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha asegurado que la formación regionalista no está dispuesta a pactar con el PSN y ha acusado a la socialista María Chivite de querer "permitir" que EH Bildu "siga siendo protagonista de cara a futuro".

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto de campaña celebrado este jueves en la avenida Carlos III de Pamplona, Esparza ha explicado que "hemos escuchado al PP decir que UPN quiere un acuerdo y que tiene un acuerdo con el PSN". "Yo he dicho por activa y por pasiva que no quiero ningún acuerdo con los socialistas. Pero a la vez que hemos escuchado todo esto, también hemos podido ver cómo desde Génova, desde Madrid, se decía que si el Partido Socialista se separa de Bildu, el PP estaría dispuesto a darle los votos a los socialistas en Navarra y en el País Vasco. Es decir, parece que el Partido Popular estaría dispuesto a hacer presidenta a María Chivite", ha subrayado.

Así, ha criticado que "nos están reprochando posiciones que son ficticias, acuerdos o pactos que son ficticios, y ellos anuncian públicamente que son capaces de hacerlos". "Yo creo que es un gallinero y dejan las claras que se manda desde Madrid y, desde luego, aquí se calla y se acata", ha apuntado.

Tras subrayar que "hemos visto a María Chivite y al PSN empeñados en decir que van a ganar las elecciones", ha indicado que "yo entiendo que cada uno defienda su partido", pero que eso es una cosa "y otra cosa es pasarse de frenada"

"Ellos saben de sobra que van a perder las elecciones, saben de sobra que UPN va a ganar las elecciones", ha asegurado, tras añadir que a los socialistas "no les cree nadie" y "están haciendo el ridículo más absoluto". "El Partido Socialista de Navarra no va a ganar las elecciones porque va a tener menos votos, porque va a tener menos apoyos, porque la gente está muy harta de lo que han hecho en estos cuatro años", ha reivindicado, tras añadir que "entre un 25 y un 30% de las personas que votaron al PSN en 2019 no le van a volver a votar porque no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en esta tierra".

Concretamente, ha manifestado que "a los mítines de UPN está viniendo gente que ha votado Partido Socialista toda la vida" y una vez finalizados los actos "algunos de ellos se acercan y me dicen 'me has convencido, voy a votar a UPN'".

Esparza, que ha añadido que "hay un deseo enorme de cambio de Gobierno", ha considerado que "la gente está cansada de gobiernos multipartitos, de cuatripartitos, de pentapartitos, que lo único que hacen es repartirse cargos pero no solucionan los problemas de los navarros". "Hay muchos navarros, hartos de este Gobierno, que quieren un cambio de Gobierno", ha dicho, para a continuación destacar que "es visible también el enfado de multitud de colectivos" con el actual Ejecutivo.

UNA CAMPAÑA "MARCADA" POR LAS LISTAS DE BILDU CON "TERRORISTAS"

Por otro lado, Esparza ha subrayado que esta campaña electoral "está marcada por la inclusión en las listas de EH Bildu de terroristas", una formación que "ha sido protagonista a lo largo de estos últimos ocho años". "En esta legislatura, María Chivite les ha dado las llaves de la Comunidad, pero también ha sido protagonista en lo que ha sido esta campaña, y quiere seguir siendo protagonista de cara al futuro, es algo evidente, y el Partido Socialista de Navarra lo ha permitido", ha criticado.

A su juicio, el PSN "debiera haber dado una respuesta contundente a la inclusión de terroristas en unas listas electorales, debiera haber roto, y haber hecho público, que rompía con EH Bildu, y con eso se hubiera acabado su presencia y el debate". "Pero por contra, hemos visto un Partido Socialista que mira para otro lado, que hace declaraciones tremendamente tibias. ¿Por qué? Porque, en definitiva, están buscando un nuevo acuerdo con EH Bildu", ha manifestado.

Tras considerar que "EH Bildu incluye terroristas en sus listas" porque "se siente orgulloso de esos que tienen como único mérito haber amenazado, haber extorsionado, haber asesinado a otros que pensaban diferente", Esparza ha criticado que "escuchar a Chivite en estos días hablar de la dignidad de la política después de que ella es presidenta gracias a estos votos y de que quiere seguir siendo presidenta gracias a los votos de una formación política como EH Bildu, deja a las claras la catadura moral en este caso de la señora Chivite y de la actual dirección del Partido Socialista en Navarra y en Madrid". "Quien vote al Partido Socialista después de esto tiene claro que vota un acuerdo con EH Bildu, no hay ninguna otra posibilidad", ha reivindicado.

LAMENTA QUE LÍDERES NACIONALES NO HAYAN TENIDO "MÁS RESPETO" CON UPN

Igualmente, Esparza ha añadido que "otros han pretendido plantear esta campaña como si fuera un plebiscito entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, es decir, como si fueran unas elecciones nacionales, y no son unas elecciones nacionales". "Que no se confunda nadie. El domingo se elige entre Chivite con Bildu o Esparza. Aquí en Pamplona se elige entre Asiron o Ibarrola. Y en cada una de las localidades se elige entre un candidato de UPN o un candidato de otra formación política. No estamos hablando de elecciones generales", ha reivindicado.

Sin embargo, ha criticado que "a pesar de no serlo, hemos visto un desembarco de líderes nacionales por estas tierras" que "están dos horas, más o menos, clavan un titular -lo de menos es que sea verdad o no, lo de menos es que se ajuste a la realidad de Navarra o no-, y se marchan". "En muchos casos, ni siquiera terminan hablando de Navarra, hablan de cuestiones nacionales, y yo creo que dejan a las claras que no conocen la realidad de lo que está ocurriendo en Navarra, que no conocen esta tierra. Se marchan hasta la próxima campaña y dentro de cuatro años los volveremos a ver por estas tierras. Y aquí nos quedamos los de siempre, nos quedamos defendiendo esta tierra", ha subrayado Esparza.

A veces, ha continuado, "se nos ha insultado, se ha mentido sobre lo que representa UPN y las posiciones que tiene". "En casi todas las apariciones públicas de representantes de otras formaciones políticas, de líderes nacionales, se nos ha atacado. Ellos sabrán, en algunas se ha querido decir o trasladar posiciones que desde luego UPN no tiene para nada", ha dicho.

En esta línea, ha criticado que "alguna vez han venido a querer darnos clases desde Madrid", cuando "desde Madrid nunca se han arreglado los problemas de Navarra". "Me hubiera gustado que hubieran sido más respetuosos con lo que es UPN y con la gente que vota a UPN, porque creo que es muy importante respetar a los demás. Esta es una tierra que valora la palabra dada, la lealtad, la sinceridad, la honradez, y una tierra a la que le molesta que venga cualquiera de listillo a intentar darnos clase que no puede dar, además", ha apuntado.

Ha asegurado también que UPN "es la única formación política que toma las decisiones en Navarra, y ha criticado que "todo el pentapartito este que ha gobernado, de repente ha intentado escurrir el bulto como si hubieran estado 8 años en la oposición".

ACUSA A CHIVITE DE "RECHAZAR UN CARA A CARA"

Y por último, Esparza ha relatado que al inicio de la campaña planteó a María Chivite un debate, un cara a cara, pero que la socialista "ha rechazado" la propuesta. "María Chivite no ha querido debatir, me parece de verdad que es una actitud tremendamente cobarde, que no ayuda a la transparencia y al desarrollo de esta tierra y me parece que define muy bien cómo está el Partido Socialista de acorralado, no se atreven a defender lo que han hecho en estos cuatro años", ha manifestado.

Por ello, ha considerado que "cuando alguien plantea un cara a cara yo creo que por lo menos hay que responder" y "no hay que dar la callada por respuesta y meterse debajo de la mesa, que es lo que ha hecho la señora Chivite".