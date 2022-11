Esparza afirma que Chivite "deja una Navarra peor" y que su legado es "el blanqueamiento de EH Bildu"

El portavoz de Navarra Suma dice que el Gobierno y la presidenta "están de salida" y "les quedan 199 días"

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "deja una comunidad peor que la que encontró" y ha asegurado que, "tras su paso por la presidencia del Gobierno, el legado que va a dejar a Navarra es el blanqueamiento de EH Bildu, el blanqueamiento de la izquierda abertzale radical, de los testaferros de ETA, como los calificó el Tribunal Supremo, de los representantes políticos de los asesinos de ETA".

"Con ese blanqueamiento, usted los ha fortalecido. Usted ha sido un regalo para EH Bildu. A mi no me pida apoyo para eso", ha afirmado Javier Esparza en la respuesta al discurso de María Chivite en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Javier Esparza ha asegurado que Chivite "va a ser la primera dirigente del PSN que ha entregado las llaves de Navarra a EH Bildu y que se ha plegado a sus exigencias sin requerirles a cambio que reconozcan su pasado, que condenen los asesinatos y el dolor que causó ETA, que se arrepientan y pidan perdón sincero y que ayuden a esclarecer los crímenes que quedan por resolver, a cambio de un sillón y un cuadro en la galería de presidentes del Gobierno de Navarra".

Insistiendo en esta línea, Esparza ha afirmado que Chivite "ha pactado con ellos y ha mirado para otro lado solo para ocupar y mantener ese sillón, solo por su interés personal, no por el de Navarra ni tan siquiera por el de su partido, un partido al que ha radicalizado haciendo políticas de la mano de la izquierda más extrema de España".

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que María Chivite "no es socialdemócrata, su única ideología es tener el poder al precio que sea". "Bildu no ha cambiado. Quien ha cambiado ha sido usted", ha dicho.

Javier Esparza ha afirmado que Chivite "suele decir que Navarra Suma no quiere acordar nada, pero al mismo tiempo, se vanagloria al decir que el 41% de las propuestas que ha llevado el Gobierno al Parlamento han salido aprobadas por unanimidad y el 70% sin votos en contra". "Si esto es así, ¿en qué quedamos? ¿En decir lo que le interesa más en cada momento y según ante quién hable?", ha planteado.

Además, ha dicho que la presidenta "no puede negar que le he tendido la mano en numerosas ocasiones, le he propuesto acuerdos en temas fundamentales para Navarra, acuerdos de comunidad, le heofrecido también incluso aprobarle los presupuestos y darleestabilidad para toda la legislatura, y usted siempre nos ha dicho 'no' porque no quería desprenderse de Bildu".

En opinión de Esparza, Chivite "nunca ha tenido un proyecto paraNavarra". "Ha ido parcheando la situación como ha podido. Han dedicado más tiempo a sus disputas de poder y a hacer oposición aNavarra Suma que a gobernar y a ayudar a la gente. Su único proyecto ha sido ocupar, mantener e intentar asegurarse la presidencia. Nada más", ha dicho.

Tras ello, el portavoz de Navarra Suma ha asegurado que "este es el último Debate del Estado de la Comunidad de Chivite como presidenta de Navarra". "Su Gobierno y usted están de salida. Les quedan 199 días", ha asegurado.

"NUMEROSOS COLECTIVOS ENFADADOS"

Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno foral "deja a numerosos colectivos enfadados, decepcionados y engañados por lo que ha sido esta legislatura".

En este sentido, Esparza ha mencionado a "policías forales, bomberos, personal sanitario, transportistas, agricultores, ganaderos, cazadores, autónomos, empresarios y ciudadanos que pagan cada vez más impuestos y reciben peores servicios públicos, la plataforma del 0-3, familias que ven coartada su libertad para elegir la educación que quieren para sus hijos, personas que quieren hacer trámites administrativos presencialmente y ven cómo su Gobierno está empeñado en eliminarlos".

También ha mencionado Javier Esparza a "vecinos de muchas localidades sin médico de familia ni pediatra, personas esperando en las interminables listas de espera de salud, esperando a que les cojan el teléfono, a que les atienda un médico y no un administrativo; personas, especialmente jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda protegida; y así un largo etcétera".

Finalmente, ha citado "a la inmensa mayoría de las víctimas de ETA en Navarra, que no le perdonan sus pactos con quienes defendían y jaleaban los asesinatos de sus seres queridos". "Colectivos, todos ellos, a los que en el próximo Gobierno escucharemos y atenderemos como merecen", ha asegurado.

En el ámbito económico, Javier Esparza ha señalado que la legislatura ha estado marcada por la pandemia del Covid-19 y por la invasión de Ucrania, y "es justo reconocer que ha dificultado la gestión", pero ha afirmado que "también es justo reconocer que ambas cuestiones han afectado por igual a todas las comunidades, no solo a Navarra, y que los vientos a favor desde el punto de vista económico y financiero han sido muy potentes".

En este sentido, se ha referido a "una política monetaria que ha reducido mucho, durante años, los tipos de interés de la deuda pública"; ha destacado que "no han tenido que aplicar reglas de estabilidad"; y ha recordado "los millones de euros de la Unión Europea a través de los fondos europeos", además de "la inflación tan enorme que llevamos meses padeciendo, que les ha permitido disponer de unos recursos públicos por encima de lo previsto".

Tras ello, Esparza ha explicado que el Gobierno foral "ha dispuesto de 3.923,3 millones de euros más que la legislatura anterior y de 5.116,3 millones más que la última legislatura de UPN". "Ha tenido muchas herramientas a su favor y no ha sabido utilizarlas.Y, aun así, deja una comunidad todavía peor que la que encontró,más empobrecida y menos competitiva", ha afirmado.

"HAN DESTROZADO LA SANIDAD PÚBLICA NAVARRA"

Entrando en materias más concretas, Javier Esparza ha reprochado al Gobierno foral que "han destrozado la sanidad pública navarra". "Con el mayor Presupuesto de la historia, hoy Navarra ha alcanzadocon usted las mayores listas de espera nunca conocidas. Navarra es la segunda comunidad con más personas por número de habitantes que esperan una consulta en España. Y pandemia ha habido en toda España, no solo en Navarra", ha resaltado.

En Derechos Sociales, Javier Esparza ha afirmado que "han empeorado todos los indicadores que miden pobreza y exclusión" y ha dicho que "el Gobierno no es progresista ni social".

Según ha dicho, hay 22.500 personas "en situación de privación material severa en Navarra". "Con su Renta Garantizada hay casi12.000 personas más en esta situación que en 2015 con UPN", ha asegurado, para señalar que "año a año la pobreza en Navarra sube más que la media estatal". "Navarra es cada vez más pobre. Las políticas del socialismo unidas a las de Bildu solo traen pobreza", ha asegurado.

En empleo, Javier Esparza ha advertido de que "cuando comenzó la legislatura, Navarra tenía la tasa de paro más baja de España". "Con la última EPA, Navarra ha pasado a ocupar el sexto lugar. Con Chivite hemos pasado de ser los mejores a los sextos, gravísimo", ha subrayado.

También ha sido crítico el portavoz de Navarra Suma con la política de fiscalidad, señalando que el Gobierno foral "ha renunciado a hacer un buen uso de nuestras competencias en materia de fiscalidad y ha profundizado en la dañina reforma del cuatripartito"."De acuerdo con el índice autonómico de competitividad fiscal, desdesu creación en 2017 Navarra ha retrocedido cuatro puestos en el indicador global hasta ocupar actualmente el undécimo lugar, algo especialmente grave teniendo autonomía fiscal", ha asegurado.