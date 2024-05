La española herida en el atentado de Afganistán evoluciona pero sigue grave, según Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que la española que resultó herida en el atentado ocurrido el viernes en Bamiyán (Afganistán) en el que murieron tres españoles, está evolucionando aunque continúa grave pero consciente.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha confirmado que los otros dos españoles que resultaron ilesos en el ataque ocurrido en un bazar de Bamiyán ya han abandonado Afganistán, mientras que la herida, que fue trasladada a un hospital en Kabul, "está evolucionando, sigue en un estado grave pero está consciente y por lo tanto albergamos esperanzas de que salga adelante".

Para ayudar con todos los trámites y también en la repatriación de los cuerpos ya están en Kabul el embajador español en Afganistán, Ricardo Losa, quien reside en Qatar por motivos de seguridad, y otro diplomático de la Embajada en Pakistán. Ambos permanecerán "hasta que toda la operación termine", ha precisado.

El ministro ha aclarado que los dos españoles ilesos han abandonado el país por sus propios medios y que la labor de los diplomáticos es la de brindar apoyo consular y asegurarse de que "la repatriación de los cuerpos se realiza de manera eficaz y diligente" y de que la herida recibe "la atención sanitaria necesaria".

En este caso, ha puntualizado, serán los médicos "los que dicten cuando está ya en un estado de poder ser repatriada y en qué condiciones".

Albares ha insistido en que "Afganistán era y es uno de esos países en los que desaconsejamos viajar bajo cualquier circunstancia y lo decimos claramente en las recomendaciones de viaje por el altísimo riesgo que hay de que se produzca un atentado o un secuestro".

Con todo, ha admitido que las recomendaciones de viaje que publica Exteriores en su web "no son una ley, no son obligatorias, no tienen una sanción si no se cumplen" sino que su objetivo es que "sea una guía para que los españoles puedan disfrutar de sus vacaciones en total seguridad".

Por otra parte, Albares ha reiterado la condena del atentado, que reivindicó este domingo la filial de Estado Islámico en el país, y ha dejado claro que "España va a seguir luchando contra todas las formas de terrorismo, también contra el Daesh y vamos a seguir dentro de la coalición contra el Daesh, hasta su erradicación".