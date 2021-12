España registra la máxima concentración de covid-19 en las aguas residuales durante la sexta ola

A lo largo de la pandemia, las aguas residuales se han convertido en una de las mejores pistas para conocer cuál sería la incidencia del coronavirus a corto y medio plazo. En este sentido, los contagiados por la covid-19 son capaces de excretar el virus mucho antes de saber que lo tienen o sentir algún síntoma. Tal y como recogen los datos procedentes de las 38 depuradoras que analizan la concentración del virus a nivel nacional, en las últimas jornadas se ha producido la máxima concentración desde que comenzaran las mediciones en junio del año 2020.

Los resultados han sido expuestos en el informe semanal del proyecto que dirige el Ministerio para la Transición Ecológica, VATar-Covid-19, respecto al que se ha hecho eco el diario 'ABC'. En este sentido, los datos están registrados entre los días 12 y 18 de diciembre, fechas en las que se ha podido asistir al dato más alto de la serie histórica, que comenzó en el verano del pasado año. En este periodo, se ha registrado de medida 1 millón de copias genéticas de coronavirus por cada litro.

Estas cifras subrayan la gran capacidad de infección que tiene la variante ómicron, que está haciendo que España registre cada día un nuevo récord de contagios, este jueves han sido casi 73.000 nuevos positivos. Aunque no es un dato definitivo, que debe se ha corroborado por otros parámetros, la mayor concentración vírica se ha detectado en cuatro de las 38 estaciones en las que se realiza el estudio: Segovia, Madrid, Guadalajara y Oviedo. También hay aumentos, aunque menos destacables, en las depuradoras de Talavera de la Reina (Toledo), Bilbao, Barcelona, Cuenca y Cáceres.

A lo largo de la pandemia, el estudio de las aguas residuales ha permitido establecer unas estadísticas previas, que muchas veces han adelantado que se produciría un aumento de casos incluso antes de los datos oficiales. Pero el sistema no es un parámetro definitivo, no puede calcular el número de personas infectadas, ya que las excreciones pueden realizarlas personas presintomáticas, asintomáticas y sintomáticas y mal diagnosticadas, algo que provoca complicaciones a la hora de establecer las estimaciones. También hay que tener en cuenta que la mitad de los infectados no expulsan el virus por las heces, y que depende de cada individuo el periodo durante el cual expulsa estas copias genéticas del virus.

La incidencia por encima de los 900 puntos

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 72.912 nuevos casos de COVID-19, 41.433 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 28.900 positivos, lo que evidencia la tendencia al alza en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.718.007 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 911,31, frente a 784,20 de ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 432.422 positivos.