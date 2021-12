España registra 38 casos de la variante ómicron, 19 de ellos no vinculados a viajes

España ha registrado hasta el momento 38 casos de coronavirus de la variante Ómicron, de los cuales 19 no están vinculados a viajes, según consta en el último informe de la situación epidemiológica publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad.



Ese documento refleja que, en el momento actual, la variante Delta representa casi el 100 % de las detectadas. En las últimas cuatro semanas las otras variantes no alcanzan el 1 % del total.



En concreto, en los muestreos aleatorios mediante PCR específica se han detectado entre el 29 de noviembre a y el 5 de diciembre porcentajes entre el 0 y el 0,9% de los casos de Ómicron en las 8 comunidades que han ofrecido los datos.



El informe recuerda que las primeras evidencias indican un escape a la inmunidad mayor que para Delta y que se ha dado una rápida expansión en Sudáfrica y, probablemente, en países vecinos, además de transmisión comunitaria y rápido ritmo de crecimiento en varios países europeos.



En España se han confirmado 38 casos mediante secuenciación, 17 de ellos correspondientes a viajeros procedentes de Sudáfrica o a sus contactos estrechos y 19 no vinculados con viajes, a fecha de 13 de diciembre.