España recalca en Turquía que la apertura de fronteras europeas debe basarse en criterios estrictamente epidemiológicos

González Laya anuncia para 2021 una cumbre bilateral de líderes y un foro empresarial de los dos países

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya ha subrayado este lunes que la reapertura de las fronteras europeas en esta fase de la pandemia del Covid-19 "no es un ejercicio diplomático ni político" y que debe basarse en criterios "estrictamente epidemiológicos".

Así lo ha asegurado la jefa de la Diplomacia española en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ankara tras su reunión con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, a quien ha agradecido que en este terreno su país siempre se haya guiado por esos datos epidemiológicos.

"España ha mantenido, mantiene y mantendrá que esto no es un ejercicio diplomático, no es un ejercicio político y que, por tanto, todas las decisiones de la UE deberían basarse en criterios epidemiológicos", ha resaltado la ministra, dejando claro que es así como viene actuando nuestro país en las consultas que se hacen regularmente para poner al día la lista de terceros países a los que la UE abre o no sus fronteras en función de cómo evoluciona en ellos la pandemia.

AGRADECIMIENTO A TURQUÍA

En este contexto, González Laya ha puesto en valor que el Gobierno turco siempre haya puesto sobre la mesa los datos epidemiológicos que garantizasen que la decisión que tuviera que tomar Europa se basara sólo en datos relativos a la evolución de la crisis sanitaria.

Además, la ministra ha aprovechado para agradecer públicamente a su homólogo la cooperación de Turquía "durante el periodo más álgido de la batalla contra el coronavirus: sus aportaciones, sus donaciones, su apoyo para la repatriación de españoles y su disposición a ayudar en situaciones puntales que surgieron en aquellas semanas.

González Laya ha destacado que el hecho de que su primer viaje como titular de Exteriores fuera de la UE en visita bilateral sea a Turquía "es un símbolo de la importancia que España otorga a sus relaciones con un socio, un amigo un aliado" como lo es este país en el marco de la Alianza Atlántica.

PERFORACIONES EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Según ha explicado, durante la reunión con el ministro turco han abordado una "intensa agenda de trabajo" en la que han encontrado "puntos de coincidencia en muchos temas", tratando todos ellos "con franqueza, como hacen los amigos".

Así, ha señalado que existe "un espacio importante" para impulsar las relaciones bilaterales y ha anunciado que ambas partes se han comprometido a celebrar la próxima cumbre de líderes en 2021 y a hacerla coincidir con un gran foro empresarial con el objetivo de apoyar la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Durante el encuentro se han tratado también cuestiones relativas al Mediterráneo. "Hay turbulencias sobre todo en el Mediterráneo oriental, estamos llegando a un cierto punto de inflexión en lo relativo a las perforaciones y ha sido útil el diálogo para desescalar las tensiones que existen", ha detallado la ministra, quien ha expresado el "deseo de España de colaborar y de explorar vías de entendimiento entre las partes".