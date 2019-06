España y Portugal celebran en Tordesillas los 525 años de la Raya que les une

España y Portugal firmaron hace 525 años en Tordesillas (Valladolid) un tratado que sustanció de forma amistosa sus respectivas áreas de influencia en el Atlántico a raíz del Descubrimiento de América, "un ejemplo de cómo se resuelven las cosas pacíficamente".

"Sigue teniendo la vigencia y el interés de ser un ejemplo", ha subrayado a los periodistas el ministro de Cultura, José Guirao, momentos antes de visitar en Tordesillas (Valladolid), una exposición con documentos alusivos a ese acontecimiento, entre ellos un original del tratado allí firmado el 7 de junio de 1494.

Portugal y Castilla, "dos de los reinos más poderosos de la época se pusieron de acuerdo pacíficamente para resolver sus problemas", ha insistido el ministro al tiempo que ha destacado "la importancia de los tratados históricos para la memoria del mundo" y su traslación al momento actual de pactos que atraviesa España.

"Fue aquella una época históricamente compleja, que no era fácil, y sin embargo se pusieron de acuerdo. Es un ejemplo vivo de actualidad aunque me temo que ahora no va a ser así", ha subrayado Guirao sobre los pactos que estos días se dirimen en España a raíz de las últimas elecciones generales (28 de abril) y municipales y autonómicas (26 de mayo).

La actual "debe ser una época de acuerdos, de sumar más que de poner vetos, y el Tratado es un buen ejemplo que nos da la historia como muchos otros", ha reflexionado antes de contemplar el documento original, que por primera vez se expone en el lugar donde se firmó, procedente del Archivo General de Indias, y que por su naturaleza de cooperación figura desde 2007 en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

Juan II de Portugal y los Reyes Católicos conjugaron así sus pretensiones expansionistas atlánticas, también en el entorno africano, quienes delegaron en tres procuradores y un notario, por cada país, los trámites de la negociación.

Con el arbitrio papal (Alejandro VI), que también mandó un emisario, fue ratificado el 2 de julio de 1494 en Arévalo (Ávila) y el 5 de septiembre en Setúbal (Portugal), el primero relativo al área africana (Tratado de las Pesquerías) y el segundo sobre las entonces recién descubiertas tierras del Nuevo Mundo.

El nuevo continente originó la controversia entre España, legítima propietaria de sus conquistas como mecenas de la empresa, y Portugal, quien según el Tratado de Alcaçobas, firmado en 1479, reclamaba todos los territorios situados al sur del paralelo de las Canarias.

El litigio se resolvió con un nuevo acuerdo, el Tratado de Tordesillas, en el que una raya imaginaria trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, delimitó las posesiones lusas e hispanas, origen de la actual configuración de América del Sur con Brasil como zona lusófona.

La diplomacia evitó un conflicto bélico, ha insistido el ministro antes de contemplar la exposición conmemorativa de los 525 años de las también conocidas como Paces de Tordesillas, donde se expone el original (en portugués y traducida al castellano) junto a otros documentos como dos cartas fechadas en 1493 y enviadas por Juan II de Portugal a Fernando el Católico.

Se exponen además dos misivas de Cristóbal Colón, una de ellas autógrafa y remitida a Isabel la Católica sobre asuntos relacionados con las Indias Occidentales, y otra enviada a un escribano real para dar cuenta de los detalles del primer viaje (1492-1493).

Como testimonio de la política exterior de los Reyes Católicos a través de alianzas matrimoniales, se exhiben además las capitulaciones matrimoniales entre el emperador Maximiliano de Habsburgo y los Reyes Católicos para el enlace de sus respectivos hijos: el archiduque Felipe y la infanta Juana.

Además del Archivo General de Indias (Sevilla) de donde no salía el Tratado de Tordesillas desde 2005 -para una exposición en México-han prestado fondos el Archivo Histórico Nacional (Madrid), el General de Simancas (Valladolid) y el de la Nobleza (Toledo).