España y Noruega se declaran listas para reconocer a Palestina como Estado

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, han asegurado que están listos para que sus respectivos países reconozcan a Palestina como Estado y se comprometieron a trabajar "codo con codo" para ello.



Sánchez y Store se reunieron en Oslo en el marco de la gira europea que ha iniciado para intentar impulsar que un grupo de países avancen hacia ese reconocimiento de Palestina y puedan servir de efecto llamada para otros que estén indecisos.



En la comparecencia conjunta que ofrecieron al término de su encuentro, Sánchez insistió en que ha llegado el momento de "pasar de las palabras a los hechos" y reiteró que España está comprometida públicamente con el reconocimiento de Palestina y su integración como pleno derecho de la ONU.



"Nuestro compromiso es firme y no vamos a cejar en lograr una solución duradera"





En la misma línea se pronunció el primer ministro noruego: "Estamos listos para reconocer el Estado de Palestina y que cuente con el lugar que le corresponde en la ONU".



Apostilló que el trabajo con España será "codo con codo" y la cuestión es determinar el momento y la circunstancia mejor para que eso contribuya al proceso de paz en la región, algo que secundó el jefe del Gobierno español.



Store dijo que no se ha decidido aún cuándo Noruega reconocerá a Palestina porque no existe un calendario establecido, pero no descartó que pueda ser a la vez que lo haga España.



Los dos jefes de Gobierno apelaron también a la relevancia de que dos países como España y Noruega tengan sintonía ante este asunto por su papel histórico ante el conflicto con la Conferencia de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo de 1993.

Críticas a la oposición





Sánchez resaltó el "amplio respaldo" que hay en España al reconocimiento de Palestina, tal y como cree que se evidenció en el debate del pleno del Congreso el pasado miércoles, aunque lamentó que en el seno del conservador Partido Popular (PP) español haya voces distintas y algunas dicen "no" o "tal vez.



"Que se aclaren", ha pedido el presidente del Gobierno al principal partido de la oposición.



La posición común respecto al conflicto de Oriente Medio y el reconocimiento de Palestina quedó plasmada también en un comunicado conjunto de los dos jefes de Gobierno que hace hincapié en la defensa de la solución de los dos estados y señala que "la creación de un Estado palestino es una condición" para materializar esa solución.



"Hemos hablado de nuestra disposición a reconocer a Palestina como Estado y a apoyar su plena adhesión a las Naciones Unidas, y hemos insistido -añade el texto- en que lo haremos cuando pueda contribuir de forma genuina y positiva a un proceso político hacia la paz entre Israel y Palestina".



Ambos condenan de forma rotunda el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás contra Israel pero, a la vez, acusan a este país de un "uso indiscriminado y desproporcionado" de la fuerza y consideran urgente un alto el fuego y un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza.



De la misma forma, apuestan por coordinarse con otras iniciativas como el Plan de Paz Árabe y defienden el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el apoyo financiero a esta organización pidiendo a los países que han suspendido sus contribuciones que las reanuden.



Asimismo, condenan los ataques "inaceptables e ilegales" contra buques civiles en el Mar Rojo, muestran su preocupación por los crecientes disturbios en la región de Oriente Medio y llaman a la moderación a todos los actores del conflicto.



Una veintena de personas se concentraron con banderas de España y Palestina en las inmediaciones del edificio en el que se reunieron el presidente del Gobierno español y su homólogo noruego en Oslo para defender el Estado palestino y agradecer la posición de España.

Tras la reunión en Oslo, el jefe del Gobierno se trasladó al aeropuerto de Oslo para emprender viaje a Dublín, donde se reunirá con el primer ministro irlandés, Simon Harris, para abordar igualmente el reconocimiento del Estado palestino.