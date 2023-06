España favorecerá la aprobación de los 120 expedientes legislativos "prioritarios" aún en curso en la UE en su semestre

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha garantizado este martes que España favorecerá la aprobación de 120 expedientes legislativos considerados "prioritarios" cuyo trámite está en curso en la Unión Europea durante la Presidencia de turno que ostentará España en el segundo semestre.

Así lo ha hecho en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, en colaboración con Europa Press, donde ha puesto el foco en que la Presidencia española es la última "plena" antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024.

Por lo tanto, la "culminación" de la legislación en curso en el seno de la UE es uno de los ejes de la Presidencia española del Consejo, que comenzará el 1 de julio y se extenderá durante todo el segundo semestre de este año, según Albares.

Entre los expedientes, el titular de Exteriores ha resaltado la regulación de los alquileres de corta duración, la tarjeta europea de discapacidad, la lucha contra la trata, la profundización de la Europa de la salud, la lucha contra los problemas de salud mental en los países miembros o la revisión de las normas de gobernanza fiscal.

Durante su intervención, Albares ha desgranado otros de los objetivos que España persigue en su turno al frente del Consejo de la UE, una Presidencia que ha definido como un "proyecto de país". El ministro se ha centrado en los retos que plantea la invasión rusa de Ucrania en las materias de seguridad, valores europeos y áreas como la energía o la seguridad alimentaria, aunque se ha congratulado de que, como en la pandemia de COVID-19, la respuesta europea se ha fundamentado en la "unidad y la solidaridad".

Así, siendo "conscientes de este desafío", la "prioridad horizontal" de España en su turno será "mantener "la unidad en torno al apoyo a Ucrania", ante el ataque de Rusia. En este contexto, Albares ha aludido a la instrumentalización de la economía como arma de poder y al uso de los flujos energéticos y alimentarios para "doblegar" la soberanía europea.

También ha mencionado las dependencias estratégicas que se han revelado como "vulnerabilidades" y se ha comprometido a que la Unión Europea trabaje de la mano de España durante la Presidencia "por reducirlas" y por "reforzar" las capacidades en las áreas que más puedan repercutir en el bienestar de los ciudadanos. "No podemos permitir que se utilicen como amenazas", ha insistido, antes de recalcar que la respuesta ha de ser "conjunta".

EJEMPLARIDAD EN TIEMPOS DE CAMBIO

Para el ministro, "estos tiempos de cambio exigen ejemplaridad" y eso es precisamente lo que España busca ofrecer. "Hemos avanzado hacia una Europa estratégica", ha señalado, antes de indicar, no obstante, que el continente ha de "tener capacidad" para convertirse en un "actor geopolítico de primer orden" y no "un mero espectador" ante este "orden mundial que se está diseñando". Pero considera que no puede ser "cualquier" Europa, sino una que muestre "un conjunto de valores, de forma de vida sostenible" y que sea "socialmente justa".

Otra de las prioridades será la seguridad estratégica, en la que la reindustrialización del continente en el marco de la transición verde "reduzca" las "dependencias" y se pueda construir un mercado único "más fuerte". También el multilateralismo, para propiciar el mantenimiento de un orden internacional basado en reglas predecibles".

El estrechamiento de los lazos con los aliados también será fundamental, según el titular de Exteriores, que ha puesto en valor las relaciones transatlánticas del bloque en un momento en que los regímenes autoritarios "convergen en el cuestionamiento del orden internacional". Albares ha resaltado a Estados Unidos, a Latinoamérica y al Caribe, como socios "naturales" y "fundamentales". No en vano, según Albares, uno de los hitos de la Presidencia española será la celebración de la Cumbre UE-CELAC.

El titular de Exteriores también ha mencionado la importancia que la vecindad sur comporta para la estabilidad y la prosperidad de la UE. Por lo tanto, la Presidencia española buscará reforzar el diálogo en cuestiones clave que, según Albares, sólo pueden prosperar "cooperando": la migración, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y cuestiones medioambientales, entre otras.

"Se espera mucho del liderazgo español", ha señalado Albares, que ha remarcado que la sociedad española está "anclada" en Europa. El ministro ha pronosticado "seis meses de mucho trabajo", pero se ha congratulado por contar "con la unidad de todos los socios y con la fortaleza de las sociedades europeas". "Estoy seguro de que va a ser todo un éxito de país", ha concluido.