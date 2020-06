España está preparada para retomar la OPE si Marruecos abre sus fronteras

El Gobierno ha asegurado este martes que España está preparada para que, en el momento en el que Marruecos abra las fronteras, la Operación Paso del Estrecho (OPE) pueda desarrollarse de forma "fluida" y con las medidas y controles sanitarios necesarios.

Un día después de que Marruecos anunciara que la OPE no tendrá lugar este año, pues no se conoce la fecha de apertura de fronteras por parte de Marruecos, el Ministerio del Interior español ha precisado que no se celebrará "en su formato habitual", dadas las circunstancias de la pandemia del coronavirus.

Así, ha apuntado que España está "preparada" para que, si Marruecos decide abrir sus fronteras, esta operación se pueda retomar, en un contexto en el que se prevé un volumen muy inferior de viajeros que, desde sus lugares de residencia y trabajo en Europa, atraviesan en coche el país, para tomar un barco y cruzar el estrecho de Gibraltar, en su camino a sus países de origen.

No se espera que, en caso de que Marruecos decidiera abrir sus fronteras, la OPE tuviera que gestionar, como hizo el año pasado, el paso de 3,5 millones de viajeros y de 750.000 coches, datos que la convierten en la mayor migración periódica de Europa.

El Ministerio del Interior ha insistido hoy que "España está preparada para cualquier tránsito que pueda producirse hacia países como Marruecos, cuando se reabran las fronteras", con protocolos para garantizar la salud pública tanto de las personas en tránsito como de los ciudadanos que residen en España y ha destacado que el contacto con Marruecos, así como con otros países involucrados en este tipo de tránsito, es "periódico y fluido".

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha subrayado también en declaraciones a Onda Cero que, si en las próximas semanas Marruecos decidiera abrir sus fronteras y hubiese ciudadanos marroquíes que quisieran volver a su país de manera individual, "España está preparada".

En Huelva, la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha apuntado que "hay que entender la declaración" de Marruecos sobre la OPE "en su plenitud".

"No es que no se vaya a hacer, sino que no se va a hacer como se ha venido haciendo estos últimos 30 años, por las mismas fechas, porque Marruecos aún no ha dicho cuándo va a abrir sus fronteras".

También ha insistido en que el Gobierno de España "está preparado" para que, en el momento en que Marruecos abra las fronteras, "se pueda desarrollar todo con normalidad, siempre con la colaboración necesaria de la Junta de Andalucía".

Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reiterado su respeto a la decisión del Reino de Marruecos de mantener cerradas sus fronteras y ha señalado que es "acertada y basada en una prudencia que todos debemos tener".

En su opinión, en un contexto mundial en el que la pandemia del coronavirus está creciendo, "no parece razonable" que se produzca el mayor tráfico de personas entre el continente europeo y el africano.

En la misma línea, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha considerado una "decisión acertada" que Marruecos haya suspendido la OPE.

"Es una decisión que tiene mucho sentido porque tienen que proteger un sistema sanitario que no es muy potente", ha señalado y ha confesado que la postura de Marruecos "nos da cierto respiro a todos", porque la covid-19 "no se ha ido de vacaciones".

De su lado, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, que gestiona los puertos de las localidades gaditanas de Algeciras y Tarifa, por los que discurren en torno al ochenta por ciento de los desplazamientos de la OPE, está a la espera de "aclaraciones" e "indicaciones".

En esa incertidumbre continúa un complicado dispositivo coordinado por Protección Civil y en el que suelen trabajar más de 15.000 personas, entre agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, traductores, asistentes sociales, efectivos de la Cruz Roja, navieras y otros servicios.