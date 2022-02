España y Dinamarca unen fuerzas contra la etiqueta verde para las nucleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, han ratificado este lunes su compromiso para intentar que la Unión Europea lidere la lucha contra el cambio climático y por ello han unido fuerzas para rechazar que las inversiones en gas o nucleares sean consideradas verdes.

Sánchez y Frederiksen han mantenido una reunión en Madrid en la que han analizado las relaciones bilaterales en diversos ámbitos y han resaltado las coincidencias ante muchas de las decisiones que han de tomarse en diversas políticas europeas.

En rueda de prensa conjunta, el jefe del Gobierno ha asegurado que hay muchos asuntos en los que España y Dinamarca pueden trabajar de forma conjunta tanto en el ámbito bilateral como en el de la UE y máxime teniendo en cuenta que ambos países tienen gobiernos progresistas.

En concreto, se ha referido a la apuesta común por una transición energética verde para hacer frente a lo que ha considerado el principal desafío de las sociedades, el cambio climático, y por seguir impulsando la igualdad de género.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la coincidencia ante el debate europeo sobre la denominada "taxonomía", ante el que ha recordado que España ha mostrado claramente su rechazo a la propuesta de las instituciones comunitarias de considerar inversiones verdes las relativas al gas y la energía nuclear.

A su juicio, esa consideración es "un retroceso" y "pone en riesgo el compromiso de Europa en su respuesta al cambio climático".

"Decir que son inversiones verdes no lo entiende nadie, o por lo menos nosotros no lo entendemos y no compartimos esa visión. Estamos comprometidos en que la Unión Europea sea líder en la transición verde y es muy importante que países como Dinamarca o España compartan esta visión y este objetivo", ha subrayado.

Frederiksen ha dicho que en el encuentro han podido confirmar que están "en la misma longitud de onda" en muchas cuestiones, entre ellas las citadas por Sánchez y, especialmente, la lucha contra el cambio climático.

"La Unión Europea tiene que liderar los esfuerzos en esa lucha", ha añadido antes de asegurar que los dos países están bien posicionados para llevar a cabo una transición verde y "pueden liderar con el ejemplo".

La primera ministra ha considerado que el Gobierno español tiene "una ruta muy ambiciosa y una agenda de inversiones bien clara para respaldar esa transición" y que hay empresas de su país que pueden colaborar en ese objetivo.

Cree Sánchez que aún hay mucho potencial en el terreno de la inversión y el comercio bilaterales y que los fondos europeos abren oportunidades para que empresas de cada uno de los países puedan invertir en el otro principalmente en materia de transformación digital y ecológica.

"Estoy seguro de que podemos aprender mucho de la experiencia danesa en transición verde y digital y estamos deseosos de recibir inversiones de Dinamarca y el apoyo de sus empresas para sacar adelante estas dos grandes revoluciones", ha insistido el jefe del Gobierno.

En la reunión, Sánchez ha comentado los preparativos de la cumbre de la OTAN que albergará Madrid en junio y la importancia de su contenido porque además de definir la estrategia de la Alianza para los próximos años ha dicho que pretende que se debata también la situación en el flanco sur y, en concreto, en el Sahel.