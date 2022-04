España dice adiós al uso obligatorio de mascarillas en interiores con dudas y otras noticias que debes conocer

1. España dice adiós al uso obligatorio de mascarillas en interiores 700 días después con algunas dudas

El 20 de abril de 2022 es una fecha que quedará marcada en el calendario para todos los españoles. Después de casi dos años, la mascarilla deja de ser obligatoria en los interiores, aunque con algunas excepciones. Tendremos que seguir llevándola en los centros sanitarios, las residencias y todo tipo de transporte, mientras que será recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y personas vulnerables.

2. José Manuel Franco, en El Partidazo de COPE: "Rubiales me ha asegurado que ha actuado con total honradez"

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, afirmó, en El Partidazo de COPE que "no era necesario acudir a la figura de Piqué para este contrato con Arabia Saudí". "No me parece ético ni estético. Hace ya unas semanas dije que me gustaría que la Supercopa se celebrara en España por respeto a sus aficiones. Me gusta el formato de la Copa del Rey de baloncesto. Ese sería mi deseo. La Federación está en su derecho de contratar a un comisionista. Hasta aquí no veo nada ilegal. El comisionista es un jugador que puede jugar la Supercopa. No me gusta desde ese punto de vista".

3. Rusia anuncia la segunda fase de su guerra en Ucrania centrada en la "liberación completa" del Donbás

Rusia anunció este martes la segunda fase de su guerra en Ucrania, centrada en la "liberación completa" del Donbás prorruso, en el este del país, una operación que incluye el asalto final a la acería de Azovstal, en Mariúpol, último reducto de la resistencia ucraniana en la estratégica ciudad portuaria. "La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando", dijo este martes el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

4. Un agente infeccioso podría ser la causa de los casos de hepatitis infantil, según el ECDC

Un agente infeccioso podría estar detrás de los casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido detectados en niños de varios países, entre ellos España, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Desde que las autoridades británicas dieron la alarma el pasado día 5, casos similares se han registrado en Dinamarca, Irlanda, Holanda, España y Estados Unidos, sin que se haya podido determinar por el momento con exactitud la causa.

5. La radio española, cada vez más fuerte: casi 24 millones de oyentes confían en ella a diario

El 58% de los españoles escucha la radio a diario y ya son 23.801.000 personas las que cada día, de lunes a viernes, confían en la radio para encontrar la información más rigurosa y el mejor entretenimiento. Es un crecimiento de 574.000 oyentes en el último año, según datos de la primera Ola de 2022 del Estudio General de Medios (EGM). Unas cifras que respaldan el trabajo de las emisoras comerciales y, por supuesto, de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).